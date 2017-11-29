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В Новый год московское метро будет работать всю ночь

09:51 29.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Столичное метро будет будет работать всю ночь на 1 января 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По словам Лискутова на днях было принято решение о том, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно.

О количестве составов, которые будут запущены по линиям метро, и об интервалах движения поездов будет объявлено позже.

Темы: Метро в России, Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 12:12
Гость: Зоя

А в ночь под Рождество Христво метро как работать будет?
29.11.2017, 11:33
Гость: Валера-2, пенсионер

А в Париже в новогоднюю ночь и 1-го - круглосуточно и бесплатно. И музеи 1-го - бесплатно.
29.11.2017, 10:40
Гость: Ленточный

солитер Москва,это вам не регионы РФ.Москва и по ночам продолжит сосать соки народные.
Титов заставит Москву трудиться во благо РФ.
Титов против Кудрина с друзьями.
Голосуем дружно!
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