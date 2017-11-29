В Новый год московское метро будет работать всю ночь

Столичное метро будет будет работать всю ночь на 1 января 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По словам Лискутова на днях было принято решение о том, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно.

О количестве составов, которые будут запущены по линиям метро, и об интервалах движения поездов будет объявлено позже.