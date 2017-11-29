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В Москве установят памятник главе угрозыска царской России

22:00 29.11.2017
Аркадий Кошко. Фото с сайта wikipedia.org
Аркадий Кошко. Фото с сайта wikipedia.org
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Столичные власти решили увековечить память руководителя уголовного сыска Российской империи Аркадия Кошко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Москвы.

Главному сыщику дореволюционной России установят памятник у здания ГУ МВД РФ по Москве – на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка. Монумент на этом месте должен появиться до 2020 года.

Установку памятника Мосгордума одобрила еще в марте текущего года. предполагается, что городскому бюджету он обойдется в 20 миллионов рублей.

Аркадий Кошко начал карьеру сыщика в рижской полиции. Через шесть лет он возглавил ее, затем занимал пост замглавы сыскной полиции Петербурга, в 1908 году возглавил столичный сыск, а затем угрозыск Российской империи. Ему принадлежит авторство уникальной системы идентификации личности, основанной на особой классификации антропометрических и дактилоскопических данных. Позднее ее позаимствовала британская полиция.
 

Темы: Россия, Москва, История Российской империи
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 00:53
Гость: В.В.

Только после Дзержинского.
30.11.2017, 00:36
Гость: кинолюбителю

это только ты, дурачок, их в своих постах объединяешь.
а чинуши противопоставляют. Нравится им барами быть, о дореволюционной России то всхлипнут, то всплакнут.
Смотреть смешно. лучше бы железного Фелю поставили. Он харизматичней рыхлого господина.
30.11.2017, 00:25
Гость: Россиянин

Зря тужатся. В России царя не будет. И сословного общества, а вот Революция вполне возможна.
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