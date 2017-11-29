В Москве установят памятник главе угрозыска царской России

Столичные власти решили увековечить память руководителя уголовного сыска Российской империи Аркадия Кошко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Москвы.

Главному сыщику дореволюционной России установят памятник у здания ГУ МВД РФ по Москве – на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка. Монумент на этом месте должен появиться до 2020 года.

Установку памятника Мосгордума одобрила еще в марте текущего года. предполагается, что городскому бюджету он обойдется в 20 миллионов рублей.

Аркадий Кошко начал карьеру сыщика в рижской полиции. Через шесть лет он возглавил ее, затем занимал пост замглавы сыскной полиции Петербурга, в 1908 году возглавил столичный сыск, а затем угрозыск Российской империи. Ему принадлежит авторство уникальной системы идентификации личности, основанной на особой классификации антропометрических и дактилоскопических данных. Позднее ее позаимствовала британская полиция.

