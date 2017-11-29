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СМИ узнали причину падения ракеты после старта с Восточного

14:20 29.11.2017
Фото с сайта spacegid.com
Фото с сайта spacegid.com
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Запуск 19 спутников с космодрома Восточный завершился падением разгонного блока «Фрегат» из-за проблем со спутниковой навигационной системой. Об этом со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что «Фрегат» использовал для выведения спутников на орбиту данные ГЛОНАСС и GPS. Была ли проблема в работе одной из систем или она заключалась только в неполадках бортового оборудования, источник ТАСС не рассказал.

Из-за неверной интерпретации данных разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.

Неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» произошел утром 28 ноября. После старта с Восточного и успешного отделения первой ступени спутники не вышли на связь в заданное время. Предполагается, что они упали на юге Атлантики.

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» и еще 18 небольших космических аппаратов.

Темы: Космонавтика в России, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 23:13
Гость: Российский стартап!

-Заявляешь, что делаешь спутник.
-Берешь деньги,
-На энную часть покупаешь детали, остальное пропи(ли)ваешь.
-Детали тоже пропиваешь, вместо спутника выпускаешь муляж, -Страхуешь его на на 2,6 млрд руб.
-Священники в доле с твердым алиби
-Запускаешь, болванку прямо в океан.
-Получаешь страховку, пропиваешь.
-Гагарин охреневает
29.11.2017, 21:06
Гость: простихвостка в мАсковском офисе

тоже человек! Нашла как устроиться в жизни, не то что какой-нить там инженеришка:) И вообще, красиво жить не запретишь!!!
29.11.2017, 21:06
Гость: Крутой

У нас везде создают видимость бурной деятельности: в образовании, в медицине, в науке. Вот и тут создали видимость, что ракета полетела и спутники выведены на орбиту. Но они упали. Неважно. Видимость то была уже создана. Тонны бумаги исписаны. Тысячи показателей заведены в компьютеры. Миллиарды денег рассованы по бюджетам и карманам. Всё путём. Впереди видимость президентских выборов. Вперёд, Россия !
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