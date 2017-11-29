Россияне стали меньше смотреть телевизор и слушать радио

Россияне стали проводить за просмотром телевизора вдвое меньше времени, показал опрос ВЦИОМ.

Согласно результатам проведенного опроса, свободное время россияне предпочитают посвящать домашнему и дачному хозяйству, семье и детям (60% респондентов). Вдвое выросло число тех, кто предпочитает проводить отдых на природе (34%).

Около 30% россиян уделяют свободное время встречам с друзьями, 21% проводит свободное время за компьютером, 23% - предпочитают читать книги.

«В то же время телевидение и радио сдают позиции. Если семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 118 до 24 лет)», - говорят специалисты ВЦИОМ.

Они считают с тем, что сейчас в обществе наблюдается рост интереса к спорту и здоровому образу жизни. А также с тем, что радио и телевидение превратились в некий фоновый инструмент: многие россияне включают телевизор или радио в качестве фона для своей деятельности.

Остальные предпочтения россиян распределились следующим образом: чтение газет и журналов — 9%, прослушивание музыки — 9%, посещение кинотеатров — 13%, посещение спортклубов — 12%, театры — 8%, концерты — 6%. Еще 8% респондентов признались, что посвящают свободное время дополнительному образованию, повышению квалификации.

