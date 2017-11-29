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Россияне стали меньше смотреть телевизор и слушать радио

09:30 29.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россияне стали проводить за просмотром телевизора вдвое меньше времени, показал опрос ВЦИОМ.

Согласно результатам проведенного опроса, свободное время россияне предпочитают посвящать домашнему и дачному хозяйству, семье и детям (60% респондентов). Вдвое выросло число тех, кто предпочитает проводить отдых на природе (34%).

Около 30% россиян уделяют свободное время встречам с друзьями, 21% проводит свободное время за компьютером, 23% - предпочитают читать книги.

«В то же время телевидение и радио сдают позиции. Если семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 118 до 24 лет)», - говорят специалисты ВЦИОМ.

Они считают с тем, что сейчас в обществе наблюдается рост интереса к спорту и здоровому образу жизни. А также с тем, что радио и телевидение превратились в некий фоновый инструмент: многие россияне включают телевизор или радио в качестве фона для своей деятельности.

Остальные предпочтения россиян распределились следующим образом: чтение газет и журналов — 9%, прослушивание музыки — 9%, посещение кинотеатров — 13%, посещение спортклубов — 12%, театры — 8%, концерты — 6%. Еще 8% респондентов признались, что посвящают свободное время дополнительному образованию, повышению квалификации.
 

Темы: Отдых и смена деятельности в жизни современного человека, Активный отдых, Зоны отдыха и досуг в черте города, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 12:09
Гость: Гоша

Кругом воруют и врут. Капитализм однако, так чего там смотреть чушь всякую.
29.11.2017, 12:07
Гость: Ха

Реже стали смотреть телевизор, но чаще смотреть в монитор.
29.11.2017, 12:00
Гость: Lelik

Всякую дрянь показывают, странно что еще кто-то вообще ТВ смотрит, новости больше похожи на сплетни, про разные ток-шоу молчу т.к. нецензурно на форуме нельзя выражаться.
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