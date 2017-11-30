]]> ]]>
Главная В России Новости

Московское метро запустило новый тематический поезд

20:45 30.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В столичном метрополитене появился еще один тематический состав. Он посвящен Году экологии в России.

Поезд курсирует по кольцевой линии в его оформлении использованы свыше 200 фотографий, на которых изображены 10 природно-климатических зон России. Все снимки предоставлены отечественными фотографами, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования Москвы.

Пассажиры поезда смогут не только полюбоваться запечатленными на фото видами природы, но и скачать бесплатное приложение «Заповедные жемчужины России». Оно содержит собрание документальных фильмов в формате 360 градусов о российских национальных парках и заповедниках.

Запуск поезда организован Минприроды РФ, правительством Москвы и научно-познавательной энциклопедией Planetpics и АНО «Экспоцентр «Заповедники России». Он должен стать одним из основных просветительских проектов в рамках Года экологии.


 

Темы: Россия, Москва, ГУП «Московский метрополитен», Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.