Московское метро запустило новый тематический поезд

В столичном метрополитене появился еще один тематический состав. Он посвящен Году экологии в России.

Поезд курсирует по кольцевой линии в его оформлении использованы свыше 200 фотографий, на которых изображены 10 природно-климатических зон России. Все снимки предоставлены отечественными фотографами, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования Москвы.

Пассажиры поезда смогут не только полюбоваться запечатленными на фото видами природы, но и скачать бесплатное приложение «Заповедные жемчужины России». Оно содержит собрание документальных фильмов в формате 360 градусов о российских национальных парках и заповедниках.

Запуск поезда организован Минприроды РФ, правительством Москвы и научно-познавательной энциклопедией Planetpics и АНО «Экспоцентр «Заповедники России». Он должен стать одним из основных просветительских проектов в рамках Года экологии.



