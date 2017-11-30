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Глава МИД прокомментировал недружественные шаги США

09:17 30.11.2017
Сергей Лавров. Фото с сайта wikipedia.org
Сергей Лавров. Фото с сайта wikipedia.org
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Действие команды американского президента Дональда Трампа ничем не отличаются от курса администрации экс-президента Барака Обамы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero.

По словам Лаврова, многие действия нынешних властей США носят инерционный характер. На волне русофобских настроений в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», осуществляются глобальные противоракетные планы, идет наращивание военного контингента НАТО и США около российских границ.

Беспрецедентным выпадом в сторону России Лавров назвал закрытие генерального консульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью РФ.

«Из-за разгула русофобии за океаном потенциал сотрудничества в мировых и двусторонних делах в значительной части остается незадействованным. Закрепление же в США на законодательном уровне России как «противника» - глупость и безответственность», - заявил глава МИД.

При этом, по словам Лаврова, Россия не будет стремиться к конфронтации, но будет следовать принципу взаимности, отвечая на недружественные шаги. Он отметил, что пока в России не смотрят на США через «аналогичную оптику».

Глава российского МИД считает, что пока сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона. По всей вероятности «в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении». 

Темы: Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 11:57
Гость: славянин

ВВП должен решиться на радикальные действия и начать кадровые изменения в Правительстве и ЦБ. Вся эта воровская "элита" троцкистов всегда была связана с Западом. Там у них недвижиость, семьи, дети, яхты и самолеты. Расчитывать на них это преступление и при удобном случае они всегда предадут. Так как предавали наших российских монархов и императоров. Так как он расправились с Николаем 2 и Сталиным. Время пошло господин Президент.
30.11.2017, 11:14
Гость: Чем больше

Россия будет "хныкать" по поводу неконструктивной политики США в отношении с Россией тем больше они будут наглеть. Тут только можно аплодировать Ким Чен Ыну, который не боится агрессивного монстра США и смело противостоит империи зла на планете, в мыслях жму руку лидеру КНДР, смелый и решительный человек, и ничего США ему не сделают.
30.11.2017, 11:12
Гость: Удивляюсь я

Как России удалось за столь короткий срок настроить против себя весь мир. Ведь ещё в 2013 году ничего подобного не было и в помине.
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