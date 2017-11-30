Глава МИД прокомментировал недружественные шаги США

Действие команды американского президента Дональда Трампа ничем не отличаются от курса администрации экс-президента Барака Обамы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero.

По словам Лаврова, многие действия нынешних властей США носят инерционный характер. На волне русофобских настроений в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», осуществляются глобальные противоракетные планы, идет наращивание военного контингента НАТО и США около российских границ.

Беспрецедентным выпадом в сторону России Лавров назвал закрытие генерального консульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью РФ.

«Из-за разгула русофобии за океаном потенциал сотрудничества в мировых и двусторонних делах в значительной части остается незадействованным. Закрепление же в США на законодательном уровне России как «противника» - глупость и безответственность», - заявил глава МИД.

При этом, по словам Лаврова, Россия не будет стремиться к конфронтации, но будет следовать принципу взаимности, отвечая на недружественные шаги. Он отметил, что пока в России не смотрят на США через «аналогичную оптику».

Глава российского МИД считает, что пока сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона. По всей вероятности «в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении».