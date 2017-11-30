СМИ узнали о задержании украинского шпиона в Тольятти

В Тольятти задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) работник судоремонтного завода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина рассказал, что сотрудничество с СБУ началось в прошлом году, когда он работал на государственном предприятии в Херсоне. Перед поездкой в Россию сотрудник ведомства поручил ему собрать информацию о заводе в Тольятти.

Мужчина согласился, однако собранные сведения СБУ не передал. Поскольку ущерба безопасности РФ своими действиями он не причинил, его не отдадут под суд. Несостоявшегося шпиона решено депортировать на родину.

Ранее в Симферополе задержали двоих россиян, передававших украинской стороне сведения о Черноморском флоте. До этого российским спецслужбам попался киевский шпион, собиравший информацию о военных и транспортных объектах на территории Ростовской и Самарской областей.

