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СМИ узнали о задержании украинского шпиона в Тольятти

18:45 30.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Тольятти задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) работник судоремонтного завода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина рассказал, что сотрудничество с СБУ началось в прошлом году, когда он работал на государственном предприятии в Херсоне. Перед поездкой в Россию сотрудник ведомства поручил ему собрать информацию о заводе в Тольятти.

Мужчина согласился, однако собранные сведения СБУ не передал. Поскольку ущерба безопасности РФ своими действиями он не причинил, его не отдадут под суд. Несостоявшегося шпиона решено депортировать на родину.

Ранее в Симферополе задержали двоих россиян, передававших украинской стороне сведения о Черноморском флоте. До этого российским спецслужбам попался киевский шпион, собиравший информацию о военных и транспортных объектах на территории Ростовской и Самарской областей.
 

Темы: Россия, Тольятти, Украина, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 22:27
Гость: B Тольятти

Шпион далеко забрел.
30.11.2017, 20:11
Гость: ДМБ

А русский солдат никогда не сдаётся. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна.
30.11.2017, 20:04
Гость: Плохие из бандеровцев Штирлицы !

Во время войны с Грузией не поймали ни одного грузинского шпиона. За две чеченских войны ни одного чеченского шпиона. А этих уже почти целый десяток. Хреновые из бандеровцев Штирлицы! Не хватило ума дагестанцами прикинуться.
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