Глава Крыма объяснил завистью призывы остановить строительство моста

Призывы помешать строительству моста через Керченский пролив объясняются завистью. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал телеканалу «Звезда» заявление Киева о том, что строительство Крымского моста нужно «срочно остановить».

«Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества», — заявил Сергей Аксенов.

«Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидует, это их личные трудности», — подчеркнул глава региона.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал остановить возведение Крымского моста, усилив давление на Россию с помощью дополнительных санкций как против отдельных лиц, так и против целого государства. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны, так как конструкции мешают проходу судов в украинские порты.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.