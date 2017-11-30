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Глава Крыма объяснил завистью призывы остановить строительство моста

12:33 30.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Призывы помешать строительству моста через Керченский пролив объясняются завистью. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал телеканалу «Звезда» заявление Киева о том, что строительство Крымского моста нужно «срочно остановить».

«Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества», — заявил Сергей Аксенов.

«Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидует, это их личные трудности», — подчеркнул глава региона.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал остановить возведение Крымского моста, усилив давление на Россию с помощью дополнительных санкций как против отдельных лиц, так и против целого государства. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны, так как конструкции мешают проходу судов в украинские порты.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Темы: Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 17:03
Гость: Классик

Классической пример, когда собака лает, а караван идёт,
30.11.2017, 16:54
Гость: Идиоты они или придутки, но понимают, что со статусом

транзитной территории придётся навсегда расстаться. Газ идет мимо, аммиак тоже мимо, туристы и товары мимо, электроэнергия мимо, только нищета гуляет по карманам.
30.11.2017, 14:51
Гость: ???

Одно другому не мешает.
Все комментарии (8)
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