Ничего святого: портал 161.RU попытался «хайпануть» на гибели российских добровольцев

Два месяца назад Рунет бурно обсуждал судьбу двух российских добровольцев, попавших в плен к террористам ИГ* в Сирии. Имена Романа Заболотного и Григория Цуркану не сходили со страниц СМИ, а пользователи соцсетей до последнего надеялись, что мужчин удастся вызволить из плена

Но, увы, этого не случилось. Россияне проявили мужество и верность своим идеалам и отказались сотрудничать с игиловцами, а уж тем более примкнуть к их рядам, за что и были убиты.

Не успели родные оплакать погибших героев, как в Интернете вдруг появилась информация о том, что они могут быть живы. Портал 161.RU опубликовал статью, в которой утверждает, что донской казак Заболотный с товарищем всё ещё находятся в плену и их судьба сейчас решается на переговорах в Иране. При этом авторы сослались на "источник, знакомый с ситуацией".

Это не может быть правдой по ряду причин.

Во-первых, надо понимать тот уровень ненависти, который испытывают боевики ИГ* к нашим добровольцам. Ведь их участие в сирийской кампании принесло террористам не одно поражение. Добровольцы всегда оказывались на передовой и проявляли недюжинную боеспособность и отвагу.

Во-вторых, если бы добровольцы и правда были живы, это бы означало, что они согласились на условия террористов и вступили в их ряды, предав при этом всё, во что верили и за что сражались. Тут стоит вспомнить, при каких обстоятельствах россияне попали в плен: об этом подробно рассказывал в своё время Telegram-канал "Вестник Дамаска". Со слов очевидца, в ходе сражения близ посёлка аш-Шоуля десять российских добровольцев до последнего сражались с 80 боевиками, прикрывая отступление сирийских военных. Сначала отстреливались, а потом, когда закончились боеприпасы, пошли врукопашную.

Принимая во внимание вышесказанное, а также то, что источник, на который ссылается 161.RU, нельзя назвать достоверным, остаётся прийти к выводу, что в погоне за лайками и просмотрами издание прибегло к низкому журналистскому приёму – спекуляции на крови. Разместив материал о Заболотном и Цуркану, сотрудники портала не только оскорбили чувства родных погибших, но и продемонстрировали вопиющее отсутствие профессионализма.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

