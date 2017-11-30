В Кирове землекопы случайно погасили Вечный огонь

Авария в ходе земляных работ в городе Кирове лишила газа Вечный огонь и две тысячи человек.

Инцидент произошел на улице Свободы. Стальной газопровод среднего давления был поврежден во время проведения согласованных с властями города работ. В результате временно отключены от газоснабжения Вечный огонь, 52 жилых дома и два предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Киров».

Пострадавших в результате аварии нет. Полиция решила эвакуировать посетителей торгового центра, расположенного неподалеку от места происшествия.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

