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В Кирове землекопы случайно погасили Вечный огонь

20:00 30.11.2017
Фото с сайта wikimapia.org
Фото с сайта wikimapia.org
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Авария в ходе земляных работ в городе Кирове лишила газа Вечный огонь и две тысячи человек.

Инцидент произошел на улице Свободы. Стальной газопровод среднего давления был поврежден во время проведения согласованных с властями города работ. В результате временно отключены от газоснабжения Вечный огонь, 52 жилых дома и два предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Киров».

Пострадавших в результате аварии нет. Полиция решила эвакуировать посетителей торгового центра, расположенного неподалеку от места происшествия.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
 

Темы: Россия, Кировская область, Происшествия, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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