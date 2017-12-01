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Россия увеличила боевой потенциал на западной границе

12:27 1.12.2017
Фото с сайта Pexels.com
Фото с сайта Pexels.com
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С начала года соединения Западного военного округа "существенно увеличили" боевой потенциал, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова.

С января округ получил более тысячи единиц современной техники. Картаполов подчеркнул, что в новом году модернизация войск продолжится.
Также, по его словам, проделана масштабная работа по улучшению инфраструктуры. Так, на базе полигона Мулино открылся Центр боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий", — рассказал Картаполов.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники. Как отмечал Владимир Путин, доля современного оружия и техники в частях практически достигла 60 процентов. Сейчас правительство рассматривает проект новой госпрограммы вооружений до 2027 года, не позже 15 декабря его передадут в администрацию президента.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 20:24
Гость: парацельс

сестра - художник, оформляла виллу одному деятелю который работал с продажей вооружений типа Рособоронэкспорта или чего ещё точно не знаю. Работала там полгода и не одна. Судя по фото - красота необычайная - роспись по венецианской штукатурке от пола до потолка, отделка сусальным золотом, все импортные плитки, фаянс и пр. везли прямо из Европы))
Через год она увидела хозяйку меж прочим на бентли)) поинтересовалась как дом)) Та говорит дом сломали, потому что далеко от воды (на пироговском вдхр) - 40 метров, а мужу надо чтобы прям у воды и с выходом на пирс к яхтам)))
Сестра спрашивает по своей наивности - Так это ж сколько денег?)) А та отвечает - Фигня, муж пару танков налево продаст и всё)))
Так шо кормим свою армию)) и неплохо кормим)))
01.12.2017, 18:56
Гость: ВВВ

Предлагаю компромисс. Нужно захватить их пенсии и зарплаты.
01.12.2017, 18:54
Гость: ВВВ

Типун тебе на язык...
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