Россия увеличила боевой потенциал на западной границе

С начала года соединения Западного военного округа "существенно увеличили" боевой потенциал, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова.

С января округ получил более тысячи единиц современной техники. Картаполов подчеркнул, что в новом году модернизация войск продолжится.

Также, по его словам, проделана масштабная работа по улучшению инфраструктуры. Так, на базе полигона Мулино открылся Центр боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий", — рассказал Картаполов.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники. Как отмечал Владимир Путин, доля современного оружия и техники в частях практически достигла 60 процентов. Сейчас правительство рассматривает проект новой госпрограммы вооружений до 2027 года, не позже 15 декабря его передадут в администрацию президента.