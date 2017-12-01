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Полицейского уволили из-за подаренного жене «Мерседеса»

20:00 1.12.2017
Фото пользователя Flickr Andrei Niemimäki
Фото пользователя Flickr Andrei Niemimäki
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В Башкортостане сотрудник полиции лишился работы, преподнеся супруге автомобиль стоимостью в два миллиона рублей.

Подарок жене полицейский сделал на 8 марта. Некоторое время назад соответствующее видео появилось в местных СМИ. При этом отмечалось, что мужчина является руководителем одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает «Лента.ру».

Подразделение собственной безопасности МВД по республике провело служебную проверку в отношении полицейского. На основании полученных данных, следственное управление СКР по Башкортостану возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Глава ведомства генерал-майор полиции Роман Деев принял решение уволить слишком щедрого полицейского по отрицательным основаниям.
 

Темы: Россия, Республика Башкортостан, Расследования в России, МВД России
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 21:18
Гость: по отрицательным основаниям.

А можно кратко по-русски?
Или, как сообщил некий Песков, пробрифинговать?
01.12.2017, 21:06
Гость: А

Пескова за часики за 600 тысяч евро нихрена не уволили.
01.12.2017, 21:01
Гость: Chateauneuf du Pap

За Мерседес типа А или В ???? ЗА эти деньги только такой можно купить.
А воротил обворовывающих страну никто не тронет.
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