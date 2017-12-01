Полицейского уволили из-за подаренного жене «Мерседеса»

В Башкортостане сотрудник полиции лишился работы, преподнеся супруге автомобиль стоимостью в два миллиона рублей.

Подарок жене полицейский сделал на 8 марта. Некоторое время назад соответствующее видео появилось в местных СМИ. При этом отмечалось, что мужчина является руководителем одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает «Лента.ру».

Подразделение собственной безопасности МВД по республике провело служебную проверку в отношении полицейского. На основании полученных данных, следственное управление СКР по Башкортостану возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Глава ведомства генерал-майор полиции Роман Деев принял решение уволить слишком щедрого полицейского по отрицательным основаниям.

