Беспилотник ВВС США совершил беспрецедентно долгий полет у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk, вылетевший в четверг из Италии, совершил более чем 12-часовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как пишет "Интерфакс", тяжелый американский беспилотник, который поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии в Средиземноморье в 03:48 мск, пролетев над территориями Греции, Болгарии, Украины, Польши и Литвы в течение дня курсировал вблизи границ России, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии.

Разведчик осуществлял полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, временами приближаясь к ним на расстояние 40-50 км, по линии от небольшого городка на северо-востоке Латвии Апе (административного центра Апского края) до Финского залива. Американский беспилотник осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров и скорости 500-600 км в час. По имеющимся данным, он также провел разведку вблизи Калининградской области.

В настоящее время он совершает пролет над Западной Украиной по пути на базу в Италии.

RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн, а размах крыла - около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

Данный беспилотник неоднократно использовался в текущем году для проведения часовой разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также у Черноморского побережья России, в том вблизи Крыма и Краснодарского края. В июне были зафиксированы его полеты у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. Кроме того, ранее он неоднократно применялся для нанесения ракетных авиаударов по целям ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) в Ливии.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.