Россия продолжит придерживаться моратория на смертную казнь

Россия не станет отказываться от моратория на смертную казнь, поскольку необходимо исполнять ранее ратифицированный Москвой протокол об отмене высшей меры наказания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она добавила, что неисполнение протокола чревато последствиями для участия РФ в Совете Европы, передает РИА «Новости».

Москалькова отметила, что многие граждане, согласно соцопросам, выступают за возврат смертной казни и применения ее, в частности, к террористам и убийцам. Однако сама она считает пожизненное лишение свободы вполне достаточным наказанием.

Россия отказалась от смертной казни в конце 90-х годов прошлого века. С тех пор вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, но безуспешно. Некоторое время назад за восстановление смертной казни высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предлагал ввести высшую меру наказания для вербовщиков террористических группировок, назвав их более опасными людьми, нежели смертники.

