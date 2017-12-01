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Россия продолжит придерживаться моратория на смертную казнь

19:45 1.12.2017
Фото с сайта zampolit.com
Татьяна Москалькова. Фото с сайта zampolit.com
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Россия не станет отказываться от моратория на смертную казнь, поскольку необходимо исполнять ранее ратифицированный Москвой протокол об отмене высшей меры наказания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она добавила, что неисполнение протокола чревато последствиями для участия РФ в Совете Европы, передает РИА «Новости».

Москалькова отметила, что многие граждане, согласно соцопросам, выступают за возврат смертной казни и применения ее, в частности, к террористам и убийцам. Однако сама она считает пожизненное лишение свободы вполне достаточным наказанием.

Россия отказалась от смертной казни в конце 90-х годов прошлого века. С тех пор вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, но безуспешно. Некоторое время назад за восстановление смертной казни высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предлагал ввести высшую меру наказания для вербовщиков террористических группировок, назвав их более опасными людьми, нежели смертники.
 

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 21:35
Гость: Парадокс

Да страна у нас богатая,деньги есть на содержание колоний с пожизненными заключенными.А вот на лечение тяжелобольных детей деньги собирают на всех каналах ТВ с шапкой по кругу.Уполномоченная по правам человека что думает по этому поводу?Когда заботятся о закоренелых убийцах и забывают о детях.
01.12.2017, 21:13
Гость: народ в большинстве

за высшую меру!!!народу нечего бояться,а вот коррупционерам и расхитителям госсобственности,чиновникам которые в особо крупных размерах воруют и всякого рода предателям Родины как и аллигархам есть чего бояться и они недадут отменить этот мараторий!
01.12.2017, 20:56
Гость: Праально!

Убил 9 человек - 10 лет тюряги.
Стырил 2 миллиарда народных денег - домашний арест.
Главное, чтобы мировые "пацаны" считали Вовчека "хорошим парнем"!
Как Горбача в свое время.
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