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В Сбербанке произошел сбой в работе карт

08:06 1.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Клиенты Сбербанка 30 ноября столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.

О проблемах клиенты писали банку, в частности, в твиттере. Они жаловались как на проблемы с оплатой картами в магазинах и через интернет, так и на невозможность снять деньги в банкомате.

Как пишут «Ведомости», со сбоем столкнулись жители разных российских городов.

В Сбербанке признали наличие сбоя, не уточнив его причины. После 21:00 по Москве Сбербанк сообщил, что ситуация исправлена и «все работает в штатном режиме».

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 15:30
Гость: Катя

У меня лично все ок было. О проблеме узнала из новостей. Весь день вчера с картой проходила, вечером какие-то покупки по ней были, никаких проблем ни с оплатой, ни с проведением платежей не было.
01.12.2017, 10:47
Гость: Страхование карты

А для чего тогда сбербанк под любым соусом предлагает страховать карты?Недавно при получении карты в сб предложили страховку за 900 рублей,заплатил,потом передумал и решил забрать деньги,т.к.договор страхования вступает в силу через 15 дней.Начали гонять по инстанциям,направили в налоговую для чего не понятно.В итоге я понял,что со сбером тягаться напрасно,деньги они берут,а возврат у них не предусмотрен,независимо от вступления договора в силу.Так что уважаемые клиенты сбербанка страхование карты это перевод денег и нажива для сбербанка безо всякой ответственности
01.12.2017, 10:40
Гость: Цифирная

экономика в действии, причем постоянно.
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