В Сбербанке произошел сбой в работе карт

Клиенты Сбербанка 30 ноября столкнулись с проблемами при проведении операций по картам.

О проблемах клиенты писали банку, в частности, в твиттере. Они жаловались как на проблемы с оплатой картами в магазинах и через интернет, так и на невозможность снять деньги в банкомате.

Как пишут «Ведомости», со сбоем столкнулись жители разных российских городов.

В Сбербанке признали наличие сбоя, не уточнив его причины. После 21:00 по Москве Сбербанк сообщил, что ситуация исправлена и «все работает в штатном режиме».