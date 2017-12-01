В Крыму предложили признать украинский национализм формой нацизма

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма, пишет РИА Новости.

По словам Иоффе, так называемый интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в настоящее нацистское движение. «Мы постоянно видим его проявление в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), партия «Свобода», Радикальная партия», - сказал он, добавив, что данные организации являются частью нацистского крайнего украинского национализма.

Депутат призвал международную общественность дать оценку данному явлению и назвать происходящее «своими именами».

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы. По его словам, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это следствие одной преступной идеологии.