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В Крыму предложили признать украинский национализм формой нацизма

13:11 1.12.2017
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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма, пишет РИА Новости.

По словам Иоффе, так называемый интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в настоящее нацистское движение. «Мы постоянно видим его проявление в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), партия «Свобода», Радикальная партия», - сказал он, добавив, что данные организации являются частью нацистского крайнего украинского национализма.

Депутат призвал международную общественность дать оценку данному явлению и назвать происходящее «своими именами».

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы. По его словам, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это следствие одной преступной идеологии.

Темы: Крым, Украина
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 20:48
Гость: Alex202

"тогда уж назовите и себя нацистами"
*
Вы хоть в общем знаете кто такие нацисты?
01.12.2017, 20:06
Гость: Остальное все треп

Прежде всего меня интересует как Владимир Константинов заработал свой начальный капитал и как он спасается от обманутых вкладчиков.
01.12.2017, 18:41
Гость: ???

Да-согласны. А Кадыров-герой России( который отрезал головы русским солдатам ) станет президентом России.
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