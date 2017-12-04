Эксперт: Сбежавших к террористам женщин с Урала нельзя пускать обратно

Возможность появления "таежного халифата" в "тюменской матрешке" и то, что в Ираке нашли жительниц большой Тюменской области с детьми, – звенья одной цепи.

По мнению экспертов, жен тех, кто когда-то уехал "помогать" запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, пускать назад не следует: они, как проводники соответствующих идей, могут устроить теракты.

"Многие семьи выехали в ИГ, связь тут налицо. Кто-то из уехавших женщин вернется назад, будут проблемы. Может случиться теракт. Если кто-то разочаровался в ИГИЛ, это не означает, что он разочаровался в терроризме или ваххабизме. Свет клином на этой организации не сошелся. Я бы детям разрешал вернуться, а женам – нет: много побочных эффектов может быть", – рассказал Накануне.RU исламовед, заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев.

Он добавил, что к детям у него претензий нет – их никто не спрашивал, хотят ли они уезжать в Сирию, а вот матери покинули Россию добровольно.

"Думаю, большинство из них совершенно сознательно туда уехали. Чем больше у нас окажется последователей таких детей, тем больше опасность терактов", – предостерегает Силантьев.