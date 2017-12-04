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Эксперт: Сбежавших к террористам женщин с Урала нельзя пускать обратно

17:18 4.12.2017
Роман Анатольевич Силантьев. Фото Tempus с сайта wikimedia.org
Роман Анатольевич Силантьев. Фото Tempus с сайта wikimedia.org
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Возможность появления "таежного халифата" в "тюменской матрешке" и то, что в Ираке нашли жительниц большой Тюменской области с детьми, – звенья одной цепи.

По мнению экспертов, жен тех, кто когда-то уехал "помогать" запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, пускать назад не следует: они, как проводники соответствующих идей, могут устроить теракты.

"Многие семьи выехали в ИГ, связь тут налицо. Кто-то из уехавших женщин вернется назад, будут проблемы. Может случиться теракт. Если кто-то разочаровался в ИГИЛ, это не означает, что он разочаровался в терроризме или ваххабизме. Свет клином на этой организации не сошелся. Я бы детям разрешал вернуться, а женам – нет: много побочных эффектов может быть", – рассказал Накануне.RU исламовед, заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев.

Он добавил, что к детям у него претензий нет – их никто не спрашивал, хотят ли они уезжать в Сирию, а вот матери покинули Россию добровольно.

"Думаю, большинство из них совершенно сознательно туда уехали. Чем больше у нас окажется последователей таких детей, тем больше опасность терактов", – предостерегает Силантьев.

Темы: Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2017, 00:41
Гость: Да уж!

Более чем странно наблюдать "спасение от ИГИЛа" женщин, сознательно примкнувших к игиловцам. Причем родственники, встречающие их со слезами, похоже, всегда были на связи и нисколько не осуждают своих сыновей и дочек за то, что те творили в Сирии, освобождая жизненное пространство от местных женщин и детей.
04.12.2017, 23:03
Гость: Славянин

Главное где он их получил.
04.12.2017, 22:13
Гость: Андрей

Да те же террористы хранят "накопления" в иностранной валюте и банке, ну а если человек ушел из дому чтобы присоединится к бандитам и приносить террор в мирные государства, то кто его дома ждет, не думаю что девушки туда поехали на бородатых покрутится.
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