Наличные для взятки Улюкаеву выделил «частный инвестор»

В распоряжении «Русской служба Би-би-си» оказались показания генерала ФСБ Олега Феоктистова по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как следует из них, два миллиона долларов на взятку Улюкаеву выделил некий «частный инвестор», которого об услуге попросил Феоктистов.

О предназначении денег этот инвестор не знал. Сам Феоктистов не интересовался их происхождением. «Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал», — заявил он в суде, отвечая на вопрос Улюкаева о происхождении наличных.

Сумка, в которой находились деньги, была темно-коричневая, кожаная. Феоктистов сравнил ее со старым докторским саквояжем из фильмов.

Из показаний Феоктистова следует, что Сечин передал сумку с деньгами Улюкаеву, когда тот только приехал к офису «Роснефти», а не в своем кабинете. После этого они поднялись к Сечину и 15-20 минут беседовали. Ранее в суде была обнародована аудиозапись этого разговора, в котором Сечин, помимо прочего, говорил, что передает Улюкаеву «корзинку от Иваныча», имея в виду традиционный набор подарков от главы «Роснефти» в виде колбасок и других мясных изделий из дичи.

Ранее Улюкаев утверждал, что, по его убеждению, в сумке находились не деньги, а обещанное Сечиным вино.

«Русская служба Би-би-си» не раскрывает источник, который передал журналистам показания Феоктистова. Генерал ФСБ, на момент передачи взятки возглавлявший службу безопасности «Роснефти» давал показания в закрытом режиме, и до настоящего времени не было никаких сведений об их содержании.

Алексей Улюкаев, по версии следствия, вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов за содействие в покупке «Башнефти». Деньги были переданы во время визита Улюкаева в офис «Роснефти».

На заседаниях суда представитель ФСБ Алексей Калугин говорил, что деньги для взятки предоставила «Роснефть».

