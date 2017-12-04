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Обвинение попросило приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима

14:24 4.12.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки. В Замоскворецком суде Москвы идут прения по уголовному делу против бывшего чиновника, сообщает ТАСС.

Обвинение также попросило назначить Улюкаеву 500 миллионов рублей штрафа — сумма взятки (2 миллиона долларов) в пятикратном размере. Прокурор попросил суд лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.

При этом, как передает корреспондент «Медузы», прокуроры не ссылались на показания передавшего взятку главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева. Из обвинительного заключения попросили исключить состав преступления «вымогательство взятки».

По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил от Сечина 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по покупке «Башнефти». Сечин заявлял, что Улюкаев требовал взятку за положительное заключение по сделке.

Улюкаев свою вину отрицает. Он рассказал на суде, что ничего не требовал от Сечина и стал жертвой провокации.

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 22:07
Гость: Заказуха

Все дают и берут. Но посадка - это значит за что то другое.
За что? Пока не ясно и вряд ли будет ясно в скором времени.
Видимо открыл рот...
04.12.2017, 19:49
Гость: такс

Весь суд проходит под лозунгом кто то кому то сказал ни одного конкретного докозательства Но выяснилось что те кто заявлял неоднакратно дарили дорогие подарки и бегают с наличными миллионами зелени Улюкаева надо отпускать а этих сажать Вот и ищют теперь выход из ситуации
04.12.2017, 19:39
Гость: Михаил

Улюкаев бесспорно взяточник и конечно должен получить по заслугам,но сам судебный процесс с неявкой главного свидетеля представляет собой жалкое зрелище.
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