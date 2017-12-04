Медведев потребовал наказать виновных в провальном запуске «Союза»

Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал сделать выводы из неудачного запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный и наказать виновных.

«Нужно сделать все необходимые выводы по итогам работы комиссии, которая сейчас создана… и представить предложения по кардинальному исправлению ситуации», - цитирует ТАСС его заявление на встрече с заместителями.

По словам Медведева, Россия не может нести подобных издержек, поскольку их не покроют никакие страховые выплаты. Он также подчеркнул, что дело не только в финансах, но и репутации отечественной космической отрасли.

«Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», - добавил Медведев.

Ракета-носитель «Союз 2.1б» была запущена с Восточного 28 ноября. Ей предстояло вывести на земную орбиту 19 спутников. Однако из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» ракета упала в Атлантику.

