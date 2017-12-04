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Медведев потребовал наказать виновных в провальном запуске «Союза»

20:00 4.12.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал сделать выводы из неудачного запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный и наказать виновных.

«Нужно сделать все необходимые выводы по итогам работы комиссии, которая сейчас создана… и представить предложения по кардинальному исправлению ситуации», - цитирует ТАСС его заявление на встрече с заместителями.

По словам Медведева, Россия не может нести подобных издержек, поскольку их не покроют никакие страховые выплаты. Он также подчеркнул, что дело не только в финансах, но и репутации отечественной космической отрасли.

«Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо», - добавил Медведев.

Ракета-носитель «Союз 2.1б» была запущена с Восточного 28 ноября. Ей предстояло вывести на земную орбиту 19 спутников. Однако из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» ракета упала в Атлантику.
 

Темы: Россия, Космонавтика в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 01:23
Гость: Длинный нос

Причиной участившихся катастроф российских ракет является моральное разложение руководителей предприятий ракетно-космической отрасли -- руководитель предприятий ракетно-космической отрасли Рагозин.
05.12.2017, 01:07
Гость: НХ

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05.12.2017, 00:31
Гость: А чё?

Кремлёвский танцор не знает, что за единичный случай отвечают исполнители, а за систему "неудач" отвечает самый главный, тот, кто создал эту систему? Тот, кто умеет только говорить "надо делать", а делать не умеет и не хочет. А вот создавать личные фонды с дворцами, яхтами и тосканскими виноградниками умения, желания и знаний хватает, правда, времени хватает только на это и на бла-бла и ля-ля.
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