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Челябинскую организацию наказали за рекламу займа с ликом Христа

18:45 4.12.2017
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Челябинске оштрафовало местную микрофинансовую организацию за использование религиозного символа в рекламе.

Фирма напечатала карманные календари с предложением займа и разместила на нем образ Иисуса Христа и молитву «Отче наш». Управление ФАС признала действия организации нарушающими рекламное законодательство и вынесло решение о назначении штрафа в 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости». Кроме того, фирму обязали прекратить распространение рекламной продукции.

Данное предписание компания исполнила. Однако на решение ФАС подала жалобу в Арбитражный суд Челябинской области.

Темы: Россия, Челябинская область, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 00:36
Гость: sdfs

Это точно был Христос, вдруг это был его злой двойник?)
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