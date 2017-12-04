Челябинскую организацию наказали за рекламу займа с ликом Христа

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Челябинске оштрафовало местную микрофинансовую организацию за использование религиозного символа в рекламе.

Фирма напечатала карманные календари с предложением займа и разместила на нем образ Иисуса Христа и молитву «Отче наш». Управление ФАС признала действия организации нарушающими рекламное законодательство и вынесло решение о назначении штрафа в 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости». Кроме того, фирму обязали прекратить распространение рекламной продукции.

Данное предписание компания исполнила. Однако на решение ФАС подала жалобу в Арбитражный суд Челябинской области.