Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Серебренникова

Мосгорсуд 4 декабря 2017 г. отклонил апелляционную жалобу защиты художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Решение Басманного суда признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу отклонить», - огласил решение судья Олег Гайдар.

Аналогичное решение Мосгорсуд принял в отношении других фигурантов дела - экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина.

В ходе заседания защита обвиняемых и они сами просили отменить решение Басманного суда о продлении меры пресечения или изменить ее на более мягкую, в том числе залог. Представители прокуратуры и Следственного комитета РФ возражали против удовлетворения жалоб обвиняемых.

«Следствие использует мою изоляцию для того, чтобы воздействовать на меня и на других фигурантов дела. Я и моя защита неоднократно и убедительно доказывали, что подозрения в отношении меня и избрание и продление мне меры пресечения необоснованны. Я прошу отменить решение суда», - заявил Ю.Итин.

Его адвокат Юрий Лысенко высказал мнение, что следствие «ждет, когда фигуранты дела начнут оговаривать друг друга». Он отметил, что его подзащитный не давал никаких показаний на фигурантов дела. «Следствие разводит нас по углам и говорит каждому фигуранту о том, что другой фигурант дал на него показания, и ждет, когда кто-то начнет оговаривать другого», - сказал защитник.

«Я необоснованно и необъяснимо нахожусь в неравных условиях с другими участниками процесса, хотя я был всего лишь наемным работником. Данных о Н.Масляевой (главный бухгалтер «Седьмой студии» - прим. Агентства «Москва») несоизмеримо больше, чем в отношении меня», - отметил в свою очередь А.Малобродский. Он отметил, что считает домашний арест также крайней мерой, но, она смогла бы уравнять его в правах с другими обвиняемыми по делу.

«Меня арестовали позже всех остальных. Я был свидетелем и каждый раз, как к любимому человеку, я бежал к следователю, чтобы рассказать про «Платформу» и как мы ее делаем… Бежать смысла нет, бежать это признавать вину. Наверное кто-то хочет, чтобы мы тут помучались. Мы мучаемся, но ситуация идет к тому, что мучиться начинают родственники. Это я говорю не для жалости, а потому, что обстоятельства задержания переходят в пытку для невиновных пожилых людей. Мы-то держимся, а они не могут. Прошу учесть эти обстоятельства», - подчеркнул К.Серебренников.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 г. домашний арест К.Серебренникову, Ю.Итину и Н.Масляевой. А.Малобродский по решению суда будет находиться до 19 января 2018 г. в следственном изоляторе. Н.Масляева вину признала и заключила сделку со следствием, после чего ее перевели из СИЗО под домашний арест; остальные фигуранты свою вину отрицают. С санкции Басманного суда арестовано имущество и денежные средства, как С.Серебренникова, так и Ю.Итина.

С конца октября 2017 г. под домашний арест по этому делу суд отправил и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

По данным следствия, в 2011 г. К.Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры РФ выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К.Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».

Выполняя указания К.Серебренникова и Ю.Итина, А.Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (заочно арестована) и Н.Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа», заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятиях. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий, выделенных «Седьмой Студии». Таким образом было похищено не менее 68 млн руб. руб. из федерального бюджета.