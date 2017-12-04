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Конституцию РФ в школах предложили изучать в форме квестов

08:40 4.12.2017
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Один из авторов Конституции России, доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил изучать основной документ страны в школах в игровой форме.

Как рассказал Шахрай агентству РИА Новости, изучение Конституции в школах входит в программу «Обществознание». Однако, по его мнению, что сама программа, что учебники по данному предмету являются очень слабыми.

По его мнению, школьников нельзя заставить учить что-то из-под палки, так как тогда будет «обратный эффект». А вот если рассказывать о Конституции, как об инструменте управления государством, как о документе, который лежит в фундаменте прав и свобод граждан, это может возыметь свой эффект.

«Для этого можно использовать интернет, возможности социальных сетей. Мы, например, создали виртуальный музей конституционной истории России, который живет на информационном портале президентской библиотеки. Это в виде игры, квеста в понятной форме для школьника», - рассказал Шахрай.

Он добавил, что готово выступить с этой инициативой в Минобрнауки и предложить ее главе ведомства Ольге Васильевой.

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2017, 13:42
Гость: Алекс

А в форме сказки будет ещё лучше! Тогда и с детского сада можно начинать!
04.12.2017, 13:16
Гость: Ray Bloom

Какая Канституция, вы о чём?!
04.12.2017, 13:08
Гость: Гость

Зачем учить то, что в жизни не применяется?
Все комментарии (9)
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