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Больше половины россиян планируют принять участие в выборах

10:36 4.12.2017
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Более половины россиян собираются пойти на выборы президента страны в 2018 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра».

Согласно проведенному опросу, 24% респондентов совершенно точно примут участие в голосовании, 34% - вероятнее всего. Около 10% россиян решили не принимать участия в выборах, еще 10% сомневаются, что будут голосовать. Двадцать процентов опрошенных еще не определились с тем, будут ли они голосовать или нет.

Среди тех, кто идет голосовать, 45% считают это своим гражданским долгом, 24% хотят поддержать своего кандидата и 24% примут участие в голосовании, чтобы их «бюллетень не использовали другие».

Те, кто решил не голосовать, уверены, что их участие или неучастие ничего не изменит (33%), не верят, что выборы будут честными (22%) или не интересуются политикой (24%).

Респондентам также задали вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава государства Владимир Путин — за него готовы проголосовать 53% опрошенных. Далее следуют Владимир Жириновский (4%), Геннадий Зюганов (4%), Алексей Навальный (2%), Сергей Шойгу (1%), Сергей Миронов (1%), Ксения Собчак (1%), Григорий Явлинский (менее 1%).

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года. 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Общественно-политическая жизнь в России, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 14:46
Гость: вадим иванович

только винтовка рождает власть мао цзе дун и это верно на все 100 а выборы для терпил аминь
04.12.2017, 14:31
Гость: Макар

Организованные твари уже давно на месте и свое дело знают. Все уже распределено и поделено. Как было сказано-:"Все уже украдено до нас". Но идут, идут и голосуют. Странные люди. Странные, если не сказать больше.
04.12.2017, 14:24
Гость: Партия Ленина - Сталина

Исторически доказано. Как только пришел Горбачев со своей демократией и голосовниями Межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете, так СССР вскоре и рухнул. Это объективный исторический факт. Как кстати рухнула и царская Россия, вскоре после прихода конституционных демократов, умудрившимся менее чем за год довести страну до Октябрьской революции. Большевики то не завоевывали власть, ее к октябрю в России не было. Ленин и Троцкий гениально воспользовались моментом безвластия. Наша цель - коммунизм. Общество без эксплуатации человека человеком , без классовых различий.
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