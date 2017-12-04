Больше половины россиян планируют принять участие в выборах

Более половины россиян собираются пойти на выборы президента страны в 2018 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра».

Согласно проведенному опросу, 24% респондентов совершенно точно примут участие в голосовании, 34% - вероятнее всего. Около 10% россиян решили не принимать участия в выборах, еще 10% сомневаются, что будут голосовать. Двадцать процентов опрошенных еще не определились с тем, будут ли они голосовать или нет.

Среди тех, кто идет голосовать, 45% считают это своим гражданским долгом, 24% хотят поддержать своего кандидата и 24% примут участие в голосовании, чтобы их «бюллетень не использовали другие».

Те, кто решил не голосовать, уверены, что их участие или неучастие ничего не изменит (33%), не верят, что выборы будут честными (22%) или не интересуются политикой (24%).

Респондентам также задали вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава государства Владимир Путин — за него готовы проголосовать 53% опрошенных. Далее следуют Владимир Жириновский (4%), Геннадий Зюганов (4%), Алексей Навальный (2%), Сергей Шойгу (1%), Сергей Миронов (1%), Ксения Собчак (1%), Григорий Явлинский (менее 1%).

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года.