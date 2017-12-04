Консульства США в регионах России возобновят выдачу виз

Американские консульства возобновляют выдачу неиммиграционных виз в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Проведение собеседований начнется с 11 декабря. При этом отмечается, что объем их будет ограничен из-за существенного сокращения персонала.

«Мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», - говорится в сообщении.

Процедура выдачи американских виз российским гражданам была временно прекращена в конце сентября. Возобновилась она 1 сентября и только в Москве. В посольстве это объяснили значительным сокращением числа сотрудников (с 1,2 тысячи до 455 человек) по просьбе Москвы.

