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Консульства США в регионах России возобновят выдачу виз

21:45 4.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Американские консульства возобновляют выдачу неиммиграционных виз в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Проведение собеседований начнется с 11 декабря. При этом отмечается, что объем их будет ограничен из-за существенного сокращения персонала.

«Мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», - говорится в сообщении.

Процедура выдачи американских виз российским гражданам была временно прекращена в конце сентября. Возобновилась она 1 сентября и только в Москве. В посольстве это объяснили значительным сокращением числа сотрудников (с 1,2 тысячи до 455 человек) по просьбе Москвы.
   

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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05.12.2017, 02:29
Гость: Возобновят выдачу виз?

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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