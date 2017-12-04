Главный вопрос будущих выборов

До старта выборной гонки остается две недели

Основной интригой остается только вопрос, будет ли баллотироваться в президенты Владимир Путин. То, что в списках кандидатов не окажется Алексея Навального, уже не вызывает сомнения даже у самих оппозиционеров.

Алексей Навальный по-прежнему посещает штабы в регионах России и просит у избирателей финансовую помощь. В своих передачах на Youtube и публичных выступлениях Навальный регулярно заявляет о том, что имеет право выдвигаться на президентские выборы 2018 года. Надежду на участие в выборной гонке лидер Фонда борьбы с коррупцией возлагает на решение Европейского суда по правам человека, который может оправдать его, как уже было ранее.

Напомним, что основным уголовным делом, которое влияет на перспективы Навального, является дело «Кировлеса», связанное с хищением продукции этого госпредприятия. Навальный обвинялся в том, что с помощью своего знакомого предпринимателя Петра Офицерова совершил хищение на сумму 16 млн рублей. В 2013 году Ленинский районный суд Кирова приговорил Офицерова и Навального к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. В октябре того же года срок был заменен на условный. Осужденные обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

23 февраля 2016 года Страсбургский суд удовлетворил жалобу, встав на сторону заявителей. Верховный суд принял во внимание решение ЕСПЧ и назначил пересмотр дела. 18 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального и Офицерова к тем же условным срокам. 3 мая 2017 года Кировский областной суд признал законным этот приговор. После изучения постановления, Навальный еще раз обратился в Страсбургский суд.

Однако, время идет и надежда тает на глазах. ЕСПЧ приступит к новому раунду рассмотрения дела Навального не раньше декабря, а то и в январе - как раз в период начала регистрации кандидатов.

Тем временем председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью телеканалу «Дождь» однозначно заявила, что «у него (Алексея Навального – прим. Ред) нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости». Законность такого подхода подтвердила и Генеральная прокуратура РФ, лаконично ответив на вопрос «может ли баллотироваться в президенты Алексей Навальный?»: «Нет, конечно. Судимость не снята, не погашена в установленном законом порядке», - отрезал заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.

Жесткая позиция властей породила скепсис и среди самой оппозиции. Пресс-секретарь партии «Народная свобода» Даниил Зубов оценил шансы на участие Навального в выборах как крайне невысокие: «Скорее всего, к сожалению, Алексея Навального не допустят до этих выборов. По закону его ограничивают, хотя, на наш взгляд, в деле «Кировлеса» его судят за обычную предпринимательскую деятельность».

Точку в размышлениях о конституционности закона, на который ссылаются ЦИК и Генпрокуратура, поставил сам Конституционный Суд РФ: «Закон, запрещающий баллотироваться на выборах всем тем, кто осужден к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не нарушает конституционных прав и свобод, гарантированных нашей Конституцией. Даже если судимость будет снята или погашена, такие граждане смогут избираться лишь через десять лет, причем вне зависимости от того, было ли уголовное наказание назначено условно или подлежало реальному отбыванию».

«С моей точки зрения, Конституционный суд не прав. Но именно он определяет, какой закон является конституционным, а какой не является, - заявил политолог Дмитрий Орешкин. - У меня есть свое мнение на этот счет, и у Навального есть свое мнение. И они у нас совпадают. Но наши мнения никого не интересуют, потому что в юридическом пространстве за интерпретацию законов отвечает Конституционный суд».

Кроме того, Конституционный Суд РФ признал верховенство Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ. Т.е. даже если решение ЕСПЧ будет вынесено, то оно вступит в противоречие с законодательством РФ и приоритет в толковании будет принадлежать Конституционному Суду РФ. Таким образом, Алексею Навальному надо будет дождаться 2028 года и тогда он сможет принять участие в выборах.