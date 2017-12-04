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Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов

14:00 4.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин подписал указ, которым возложил на Министерство юстиции обязанность по ведению реестра СМИ-иностранных агентов. Под новый закон подпадает любое СМИ, получающее финансирование из-за рубежа. 

Закон стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Если печатное издание, телеканал или сайт признают иностранным агентом, он должен будет действовать по тем же законам, какие сейчас соблюдают НКО-иноагенты. То есть особым образом зарегистрироваться в Минюсте и предоставлять в ведомство свою отчетность.

Кроме того, источник "РИА Новости" в Совете Федерации рассказал, что уже на этой неделе Минюст зарегистрирует первые девять СМИ-иноагентов. Ими станут "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект "IdeLРеалии", телеканал "Настоящее Время", «Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проект "Фактограф".

Темы: СМИ в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 16:52
Гость: Бтр

Их сама Россия и финансирует, не знали? вот так.
04.12.2017, 16:45
Гость: кадет

Мой совет гаранту. Действуйте жестче и меньше всего слушайте своих помощников-троцкистов господ Сурковых и Кириленко. Эти будут всегда гоорить - зачем обострять ситуацию, давайте подождем, давайте смягчим, давайте договоримся.
04.12.2017, 15:40
Гость: Когда

дождемся мы от кокетки,что хочет она снова приковать себя на галере,чтоб до посинения ковать счастье обездоленным и сирым.Только так,не себе,а голодному пенсионеру.Врачей и учителей уже обеспечил,сбросив расходы на регионы,теперь пенсионерам и детишкам.Дентишкам разок другой выплатим,потом заставим платить им региональные власти.У тех денег нет,пойдут жалобы на всероссийской беседе с президентом.И тот будет строго спрашивать с губернаторов,почему подлые не выполняют указ президента.Все как всегда,уже четвертый раз.Все на выборы!
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