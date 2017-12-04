Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов

Президент Владимир Путин подписал указ, которым возложил на Министерство юстиции обязанность по ведению реестра СМИ-иностранных агентов. Под новый закон подпадает любое СМИ, получающее финансирование из-за рубежа.

Закон стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Если печатное издание, телеканал или сайт признают иностранным агентом, он должен будет действовать по тем же законам, какие сейчас соблюдают НКО-иноагенты. То есть особым образом зарегистрироваться в Минюсте и предоставлять в ведомство свою отчетность.

Кроме того, источник "РИА Новости" в Совете Федерации рассказал, что уже на этой неделе Минюст зарегистрирует первые девять СМИ-иноагентов. Ими станут "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект "IdeLРеалии", телеканал "Настоящее Время", «Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проект "Фактограф".