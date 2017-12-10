«Результат Путина будет существенно лучше того, что сейчас показано в опросе»

Считает Анатолий Вассерман, прокомментировавший результат опроса Левада-центра

На официальном сайте Левада-центра опубликованы данные свежего опроса относительно возможных результатов президентских выборов в нашей стране. С большим отрывом лидирует Владимир Путин – 53%, второе место у Владимира Жириновского - 4%, на третьем – Геннадий Зюганов - 3%.

Мы обратились к нескольким экспертам с просьбой прокомментировать результаты данного социологического замера.

Анатолий Вассерман, политконсультант:

- Насколько я могу судить, Левада-центр придерживается весьма либеральных убеждений. Но и он не отрицает вполне очевидного факта, а именно того, что популярность ныне действующего президента значительно, даже многократно превосходит популярность теоретически возможных конкурентов.

Поэтому результат предстоящих президентских выборов определяется только тем, станет ли Владимир Владимирович выдвигаться на новый срок. У него могут быть разные, достаточно серьезные причины не делать этого. Например, он может считать, что ему не хватит здоровья на все шесть лет и лучше дать выдвинуться кому-то другому пока он может этому другому помочь советами и моральной поддержкой.

Но несомненно, что если он выдвинется, то выиграет, и скорее всего выиграет с результатом, значительно убедительнее того, что сообщает нам Левада-центр. Я считаю, что все остальные конкуренты пойдут, чтобы порекламироваться за казенный счет. На всех прошлых президентских выборах такие кандидаты были. Соответственно, не вижу причин, по которым не появятся такие кандидаты сейчас.

Кто это будет конкретно? Рискну предположить, что в поле общественного зрения появится еще несколько популярных телеведущих. Для них это совершенно естественное продолжение их рода деятельности. А что касается опроса Левада-центра, то я не сомневаюсь, что фактический результат Владимира Владимировича будет существенно лучше того, что сейчас показано в опросе.

Почему лучше? Хотя бы потому, что сейчас президент не занимается целенаправленной агитационной кампанией. За него говорят только его дела, и это достаточно громкая сила, но когда он всерьез займется своей кампанией, то привлечет еще немало народу.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

- По ноябрьским данным Левада-центра, на выборах президента за Владимира Путина проголосовали бы 53% респондентов. Полагаю, рейтинг автоматически вырастет на 10-15%, когда он выдвинется. Сейчас некоторые люди полагают, что если Путин пока держит паузу, то это с чем-то связано. Однако как только он определится, то определится и значительная часть его сторонников. А тезис, что Путин якобы теряет влияние - ложный.

Напротив, он укрепился и на внешних, и на внутренних площадках, ему нет конкуренции на нашем политическом поле. Либеральные группы часто апеллируют к тому, что пресловутый выбор сужен, но это никак не снижает политический вес Владимира Путина. Если он не выдвинется, то кампания будет не очень предсказуемой, ведь тогда выдвинутся, возможно, 1-2-3 членов команды Путина.

А вот участие Путина делает кампанию предсказуемой, но тогда есть риск снижения явки и снижения легитимности результатов в глазах наших западных партнеров и некоторых либеральных групп внутри страны. Вместе с тем я считаю, что выборная кампания пройдет с соблюдением всех демократических процедур. За этим власть будет следить специально.

Александр Шатилов, декан Факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

- На мой взгляд, данные благоприятны для Владимира Путина. Преодолеть разрыв между ним и остальными кандидатами и даже просто составить Путину конкуренцию вряд ли кто-то сможет. И это уже сейчас, а в дальнейшем Путин может рассчитывать на 70%. Но есть и определенные тревожные моменты: 11% респондентов заявили, что не будут голосовать, 15% не решили, кого поддержат, а еще 10% еще не определились, пойдут или нет на избирательные участки. Политика Путина на поддержание идеологических балансов была хороша раньше, но сейчас многие недовольны неопределенностью, отсюда и уход голосов в отказ голосовать, отсюда и различные колебания.

Второй момент – это возможный кризис явки. Представьте, что сторонники Путина не пойдут на выборы, посчитав, что раз он уверенно лидирует, то и победит в любом случае. А противники Путина подумают точно так же и тоже не станут голосовать. Задача президента не просто выиграть выборы, а победить на фоне высокой явки, но огромный отрыв от конкурентов лишает предвыборную кампанию драйва.

Беседовал Дионис Каптарь