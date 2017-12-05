Госдуме предложили приравнять платные магические услуги к мошенничеству

Госдума рассмотрит законопроект, который приравняет платные «магические» услуги к мошенничеству и вымогательству.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, документ предлагает внести поправки в Уголовный кодекс в статьи 159 («мошенничество»), 163 («вымогательство») и 210 («организация преступного сообщества»). Законопроект предлагает дополнить данные статьи УК РФ новым классификатором деятельности, к которой и будут относиться «колдовские» или «магические» платные услуги.

По словам авторов документа, они получили десятки обращений от людей, которые стали жертвами обманов всевозможных «магов», «колдунов», «ведьм».

«Надо, чтобы как секты мы прикрыли в свое время, также поступить и с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе», - заявил Вострецов.

Отмечается, что под запрет попадут не сами занятия оккультизмом, а попытки поставить их на коммерческую основу. «Делайте, что хотите, но как только вопрос встает, что за подобные услуги надо платить в любой форме — это будет уголовно наказуемо», - резюмировал депутат, добавив, что участие «магов» в телепередачах об экстрасенсах станет для них отягчающим обстоятельством.