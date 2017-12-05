СКР возбудил дело в отношении главного эксперта-криминалиста МВД

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем эпизодам хищения бюджетных денежных средств при закупке в МВД криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

К уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) привлекаются начальник Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур.

По версии следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн руб. с подконтрольными их общему знакомому компаниями. В настоящее время СКР производит необходимые следственные действия совместно с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД.

Ирина Волк, официальный представитель МВД, сообщила, что сейчас следователи проводят обыск в кабинетах и домах обвиняемых. Кроме того, по ее информации Гришин ранее подал рапорт об отставке.

Если обвинения подтвердятся, Гришину и Мазуру грозит до десяти лет лишения свободы.