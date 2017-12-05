]]> ]]>
Главная В России Новости

СКР возбудил дело в отношении главного эксперта-криминалиста МВД

16:42 5.12.2017
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем эпизодам хищения бюджетных денежных средств при закупке в МВД криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

К уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) привлекаются начальник Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур.

По версии следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн руб. с подконтрольными их общему знакомому компаниями. В настоящее время СКР производит необходимые следственные действия совместно с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД.

Ирина Волк, официальный представитель МВД, сообщила, что сейчас следователи проводят обыск в кабинетах и домах обвиняемых. Кроме того, по ее информации Гришин ранее подал рапорт об отставке.

Если обвинения подтвердятся, Гришину и Мазуру грозит до десяти лет лишения свободы. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2017, 23:14
Гость: Комментатор

Что-ж, это было ожидаемо... Что так тянули-то...
05.12.2017, 19:22
Гость: НБА

Клейменов проведет. Ему и оборудование никакое не требуется!
05.12.2017, 18:34
Гость: ВВВ

Да уж возбуждайте сразу по всем руководителям МВД, начиная с со своих. А за что сажать - найдётся.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.