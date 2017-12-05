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Путин подписал поправки в закон о президентских выборах

17:39 5.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсчет голосов членами избиркомов можно фиксировать видеокамерами и транслировать в прямом эфире. Также закон дает право общественным палатам регионов и России выдвигать наблюдателей.

Региональные общественные палаты смогут назначать наблюдателей на избирательные участки только своего региона. Наблюдателей могут выдвигать партии и кандидаты в президенты, сообщает «Право.ру».

Одобренный закон также предусматривает возможность вознаграждения работников Федерального центра информатизации при ЦИК из суммы, выделенной на подготовку и проведение президентских выборов. Порядок выплат и их размер определит сам ЦИК.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, 5 декабря.

Ознакомиться с текстом Федерального закона от 05.12.2017 № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" можно здесь.  

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 22:46
Гость: 1

А как вы убедитесь что Ваш голос засчитали при подсчете? А как узгаете, что нужные галочки не поставилина бюллетенях тех людей, кто вообще не пришел?
05.12.2017, 22:36
Гость: Зоя

"Вот что сообщил журналистам в пятницу первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов по итогам заседания российско-японской межправительственной комиссии: «Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют встретиться в мае 2018 года в рамках старта «перекрестного года» РФ и Японии.»
+
Самоизбранный уже знает, что он будет "переизбран". Естественно, Памфиловой. Но об этом наперсточники молчат и продолжают разыгрывать спектакль под названием "выборы".
05.12.2017, 21:32
Гость: !

Кому совесть нужна, тот с гордостью ею может воспользоваться!
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