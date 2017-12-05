Путин подписал поправки в закон о президентских выборах

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсчет голосов членами избиркомов можно фиксировать видеокамерами и транслировать в прямом эфире. Также закон дает право общественным палатам регионов и России выдвигать наблюдателей.

Региональные общественные палаты смогут назначать наблюдателей на избирательные участки только своего региона. Наблюдателей могут выдвигать партии и кандидаты в президенты, сообщает «Право.ру».

Одобренный закон также предусматривает возможность вознаграждения работников Федерального центра информатизации при ЦИК из суммы, выделенной на подготовку и проведение президентских выборов. Порядок выплат и их размер определит сам ЦИК.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, 5 декабря.

Ознакомиться с текстом Федерального закона от 05.12.2017 № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" можно здесь.