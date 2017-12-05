В реестр СМИ-иноагентов включено девять изданий

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов девять СМИ.

Как сообщается на сайте ведомства, в реестр попали радиостанции «Голос Америки», «Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Радио «Свободная Европа», «Сибирь. Реалии» и проект Фактограф.

Журналистам данных СМИ будет запрещен проход в Совет Федерации и Государственную думу.

По данным агентства РИА Новости, на сегодняшний день список СМИ-иноагентов дополнять не планируется. В частности телеканал CNN пока в данный реестр не входит.

«В реестр попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке», - цитирует агентство главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова.

При этом не исключается, что список может быть расширен в случае, если США продолжат притеснение российских СМИ.