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В реестр СМИ-иноагентов включено девять изданий

12:21 5.12.2017
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Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов девять СМИ.

Как сообщается на сайте ведомства, в реестр попали радиостанции «Голос Америки», «Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Радио «Свободная Европа», «Сибирь. Реалии» и проект Фактограф.

Журналистам данных СМИ будет запрещен проход в Совет Федерации и Государственную думу.

По данным агентства РИА Новости, на сегодняшний день список СМИ-иноагентов дополнять не планируется. В частности телеканал CNN пока в данный реестр не входит.

«В реестр попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке», - цитирует агентство главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова.

При этом не исключается, что список может быть расширен в случае, если США продолжат притеснение российских СМИ.

Темы: Россия, СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика
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