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Украинский министр призвал прекратить транспортное сообщение с Россией

06:50 5.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил РИА Новости, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено.

С октября 2015 года на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве "зеркальной меры" ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.

"Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику", — сказал Омелян, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".

Министр признал, что в России живут члены семей украинцев. "Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего", — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Ранее в Верховной Раде призывали ввести с Россией визовый режим, однако власти в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Темы: Украина, Внешняя политика Украины, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 11:17
Гость: Контрразведчик

Ну и не приезжай к нам в Россию больше. Зачем сюда прёшься?
05.12.2017, 11:08
Гость: Александр3

Ну скорее бы уже!!!! сколько можно ввозить в Россию этот ноющий хохлогурт? пусть живут так как им нравится! у себя! может свою экономику найдут? а то привыкли - там хают - сюда на работу. ХВАТИТ!!!
05.12.2017, 10:42
Гость: ***

"Великолепная" идея! А потом только пешком, и никаких самолётов, поездов и тем более машин и телег. Флаг вам, хохлы, в руки. Думайте дальше, как навредить нам.
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