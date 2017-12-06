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Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться

08:38 6.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о механизме, при помощи которого можно будет возвращать в Россию опальных олигархов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Титова, он будет просить у президента Владимира Путина разрешения беглым предпринимателям вернуться на родину, при условии возмещения нанесенного ущерба.

«Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью», - сказал Титов. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что тех коммерсантов, кто согласится с требованиями российского закона, исключат из списков Интерпола.

При этом Титов выразил мнение, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили».

Агентство также приводит список наиболее известных бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, которые являются фигурантами уголовных дел в России. Среди них владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.

В конце ноября Титова выдвинули кандидом на выборах главы государства от Партии роста. Федеральный политсовет партии заседал в краснодарском Абрау-Дюрсо, там же расположен завод шампанских вин семьи Титова, его члены единогласно проголосовали за выдвижение Титова.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:26
Гость: КУН

РОССИЯ - ЭТО ВСЕ ДЛЯ ВОРОВ ИХ МАМА И ПАПА
06.12.2017, 15:03
Гость: АГА!

Да о чём разговор. Все они жульё, и разговор с ними только в суде.
06.12.2017, 14:23
Гость: stalker

"При этом Титов выразил мнение, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили»". Конечно, они просто отмыли деньги и осели с ними в Великобритании. Если они такие законопослушные, зачем им прятаться за границей ? Мне кажется, господин Титов выдает желаемое за действительное. А для чего им возвращаться в Россию ? Что, деньги кончаются ? За новой порцией едут ? Опять хапнут и за границу ? Нужны ли нам такие олигархи и предприниматели, которые живут как нувориши и к своему Отечеству не привязаны ?
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