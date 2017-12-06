Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о механизме, при помощи которого можно будет возвращать в Россию опальных олигархов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Титова, он будет просить у президента Владимира Путина разрешения беглым предпринимателям вернуться на родину, при условии возмещения нанесенного ущерба.

«Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью», - сказал Титов. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что тех коммерсантов, кто согласится с требованиями российского закона, исключат из списков Интерпола.

При этом Титов выразил мнение, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили».

Агентство также приводит список наиболее известных бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, которые являются фигурантами уголовных дел в России. Среди них владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.

В конце ноября Титова выдвинули кандидом на выборах главы государства от Партии роста. Федеральный политсовет партии заседал в краснодарском Абрау-Дюрсо, там же расположен завод шампанских вин семьи Титова, его члены единогласно проголосовали за выдвижение Титова.