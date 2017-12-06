МВД России высказалось против легализации марихуаны

В Министерстве внутренних дел категорически против декриминализации легких наркотиков, в том числе и в медицинских целях.

«Существует такое мнение, что марихуану можно использовать в медицинских целях. Поверьте мне, для каждого вида болезни, где можно было бы применять для лекарственного эффекта марихуану, существует масса аналогов фармацевтических - более качественных и более безопасных», - цитирует «Интерфакс» начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова.

По его словам, никакого лечебного эффекта марихуана не имеет вовсе. При этом длительное ее употребление вызывает у человека зависимость. Генерал добавил, что в Минздраве поддерживают позицию МВД.

Храпов также отметил, что «здравомыслящие люди» в ряде зарубежных стран, где разрешено употребление марихуаны, поняли ошибочность ее легализации.

