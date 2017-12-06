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МВД России высказалось против легализации марихуаны

21:45 6.12.2017
Марихуана. Фото с сайта pixabay.com
Марихуана. Фото с сайта pixabay.com
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В Министерстве внутренних дел категорически против декриминализации легких наркотиков, в том числе и в медицинских целях.

«Существует такое мнение, что марихуану можно использовать в медицинских целях. Поверьте мне, для каждого вида болезни, где можно было бы применять для лекарственного эффекта марихуану, существует масса аналогов фармацевтических - более качественных и более безопасных», - цитирует «Интерфакс» начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова.

По его словам, никакого лечебного эффекта марихуана  не имеет вовсе. При этом длительное ее употребление вызывает у человека зависимость. Генерал добавил, что в Минздраве поддерживают позицию МВД.

Храпов также отметил, что «здравомыслящие люди» в ряде зарубежных стран, где разрешено употребление марихуаны, поняли ошибочность ее легализации.
   

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, МВД России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2017, 10:36
Гость: 420agent

До 19 века спиртовая настойка каннабиса использовалась как основное лекарство для большинства болезней: анальгетик, снотворное и т.д.
Do your research прежде чем писать комментарии.
07.12.2017, 09:35
Гость: alex

Да нет у этих так называемых "легких" наркотиков никаких медицинских целей. Все это просто очень доходныбизнес
07.12.2017, 09:14
Гость: Вася

Конечно же лучше иметь страну алкашеи ими легче управлять..свободу растапацам..
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