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Россия объявила в розыск «богатейшего человека Молдавии»

15:07 6.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские следователи объявили в международный розыск главу Демократической партии Молдавии, миллиардера Владимира Плахотнюка. Он заочно арестован, рассказали в пресс-службе Басманного суда 6 декабря.

Дело против Плахотнюка возбуждено по статье об покушении на убийство в составе группы лиц. Официально о подробностях дела ничего не сообщается.

Источники «Росбалта» рассказали, что Плахотнюка разыскивают в связи с покушением на банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году. В Великобританию Горбунцов уехал, когда против него завели дело о мошенничестве, но потом, по данным «Росбалта», банкир написал явку с повинной. В Горбунцова выпустили восемь пуль, но он выжил.

По обвинению в непосредственном исполнении убийства в Москве был задержан Виталий Прока, который ранее был судим за убийство. Россия затем выдала Проку Румынии, где его также разыскивали за убийство, передает "Интерфакс".

Прока, как рассказали «Росбалту» знакомые Горбунцова, дал показания о том, что Плахотнюк причастен не только к покушению на банкира, но и к другим убийствам.

Financial Times называет Плахотнюка «богатейшим человеком и фактическим лидером Молдавии». Его состояние оценивают в несколько миллиардов долларов.
 

Темы: Молдавия, Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2017, 22:13
Гость: Андрей

А может ещё молдавского посла отправить домой подумать о поведении своей страны? Да и визовый режим для Молдовы ввести, пока «богатейшего человека Молдавии» не выдадут?
06.12.2017, 17:15
Гость: Александр1

Ни надо не кого искать,надо мочить! Помнится ВВП обещал мочить и в туалетах,так когда же слова превратятся в дела? Или очередная болтовня?
06.12.2017, 15:45
Гость: спокойный

а наших специалистов по полонию назначают депутатами госдумы от партии власти
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