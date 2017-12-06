]]> ]]>
Главная В России Новости

В Мособлдуме выступили за возвращение уроков экологии

16:07 6.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин выступил за возвращение уроков экологии в школьную программу, уточнив, что большинство таких занятий должно проходить на свежем воздухе.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на в пресс-службу политика.

«Я безусловно поддерживаю возвращение уроков экологии в курс нашего школьного образования. Я считаю, что большинство этих уроков должно быть на природе», - подчеркнул Н.Чаплин.

Ранее по указу президента РФ Владимира Путина 2017 г. был объявлен Годом экологии в России с целью привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

В рамках Года экологии в России на территории Подмосковья проведен ряд мероприятий. В течение 2017 г. в регионе проводилась просветительская акция «Сделаем вместе!». Кроме того, старшеклассники проводили открытые экологические уроки, в которых принимали участие депутаты Мособлдумы; состоялся конкурс на лучший экологический плакат и рисунок.

Темы: Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2017, 17:27
Гость: Трофиму.

Были предложения ввести уроки физкультуры каждый день. Не помню, от кого поступило такое предложение, но обсуждала вся школа.
06.12.2017, 16:42
Гость: Trofym

Я не понимаю, как люди, далёкие от процесса обучения, так легко, буквально одной фразой, меняют образовательный процесс!
В качестве примера вспоминается случай, когда Дмитрий Анатольевич в какой-то школе подтянулся на турнике три раза и заявил, что теперь в школах будет не два урока физкультуры, а три. (Думаю, что перед этим он много лет подтягивался только два раза)
Но!!! Этот третий час физкультуры надо взять за счёт уменьшения на час какого-то другого предмета. Потом, нужны дополнительные преподаватели физкультуры, а их надо подготовить (выучить, откуда они иначе возьмутся). Далее, кто-то подумал о пропускной способности спортзалов.
Я благодарю бога, что Дмитрий Анатольевич не подтянулся четыре и более раз...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.