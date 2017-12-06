В Мособлдуме выступили за возвращение уроков экологии

Заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин выступил за возвращение уроков экологии в школьную программу, уточнив, что большинство таких занятий должно проходить на свежем воздухе.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на в пресс-службу политика.

«Я безусловно поддерживаю возвращение уроков экологии в курс нашего школьного образования. Я считаю, что большинство этих уроков должно быть на природе», - подчеркнул Н.Чаплин.

Ранее по указу президента РФ Владимира Путина 2017 г. был объявлен Годом экологии в России с целью привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

В рамках Года экологии в России на территории Подмосковья проведен ряд мероприятий. В течение 2017 г. в регионе проводилась просветительская акция «Сделаем вместе!». Кроме того, старшеклассники проводили открытые экологические уроки, в которых принимали участие депутаты Мособлдумы; состоялся конкурс на лучший экологический плакат и рисунок.