Басманный суд как отражение общего состояния всей судебной системы

Российские власти последовательно отстаивают необходимость повышения ответственности судей за принимаемые ими решения



Фото сайта mos-gorsud.ru

Басманное правосудие стало самостоятельным понятием еще в эпоху ЮКОСа. Почему же отдельные решения Басманного суда продолжают вызывать удивление?

Словосочетание «басманное правосудие» впервые пошло гулять по России с легкой руки журналистов «Эха Москвы». С того момента минуло уже почти 15 лет, успели смениться судьи и председатели судов, депутаты и министры, даже президенты, а этот «ярлык», как назвал его тогдашний председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев в интервью «НГ», все еще живее всех живых.

Стоит какому-нибудь суду вынести абсурдное решение или дать повод усомниться в своей объективности, как общественность немедленно вспоминает о «басманном правосудии». И надо признать, что таким положением дел мы во многом обязаны самому Басманному районному суду города Москвы.

Именно Басманный суд держал под домашним арестом руководителя одной из крупнейших компаний до тех пор, пока компания не вернула государству акции одной из своих структур. Но когда решение суда о возврате акций вступило в силу, суд оперативно отменил бизнесмену меру пресечения Не очень верится, что это было простым совпадением.

Аресты, похоже, вообще слабое место Басманного суда. В 2010 году, например, он, без достаточных на то оснований, взял под стражу ни много ни мало следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре Андрея Гривцова. И только вмешательство апелляционной инстанции Мосгорсуда, как писал «Коммерсантъ», восстановило справедливость, вернув Гривцову свободу.

Примерно в то же время автор многих скандальных решений, судья Басманного суда Елена Ярлыкова вообще лишилась мантии после того, как вольно или невольно перепутала заключенных, освободив в зале суда совсем не того, кого следовало. Вскоре после этого решением судейской квалификационной коллегии полномочия Ярлыковой были досрочно прекращены.

Свежий пример «басманного правосудия» выглядит еще удивительнее – недавно судья ограничил сроки знакомства с материалами дела адвокату, на тот момент вообще не принимавшему участия в процессе. Следствие попросту проигнорировало факт расторжения договора с подзащитным, а Басманный суд занял сторону следствия. Других адвокатов по этому процессу, как писал «Московский комсомолец», также ограничили в сроках, фактически обязав читать по несколько тысяч страниц дела в день.

Эксперты сходятся во мнении, что такие решения плохо сказываются на имидже всей системы российского правосудия.

«Ни для кого не секрет, что подобные истории становятся притчей во языцех, превращаются в мемы. Басманный суд – не конкретное судебное заведение, а отражение общего состояния всей судебной системы. Как у Салтыкова-Щедрина, – заявил порталу Speakercom президент центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Федоров. – Процесс реабилитации в таких ситуациях возможен лишь через некоторое время, и это не должен быть один какой-то судебный процесс, какой-то справедливый приговор. Необходимо в целом восстанавливать доверие к судебной системе. С моей точки зрения на текущий момент Басманный суд ничем не отличается от всех остальных судов. Он просто более раскрученный, своего рода бренд».

Нельзя сказать, чтобы такая ситуация нравилось и самим судьям. Еще в 2009 году глава Басманного суда Ольга Солопова, как сообщали РИА Новости, признавала, что разговоры о «басманном правосудии» объясняются тем, что у нас «хромает» законодательство в части ключевого принципа состязательности сторон. Примером может служить знаменитое в свое время «игорное дело прокуроров».

Тогда Басманный суд молниеносно удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте бывших сотрудников МВД РФ Михаила Куликова и Фарита Темиргалиева, обвиняемых в «крышевании» подпольных казино в Подмосковье. Доводы адвокатов Куликова и Темиргалиева были судом проигнорированы. Однако, и это установлено прокуратурой, идя на поводу Следственного комитета, Басманный суд, как сообщал «Росбалт», допустил серьезное нарушение, поскольку в действиях арестованных не имелось признаков должностного преступления. Спустя некоторое время арестованные были отпущены на свободу.

Как показывает этот и многие другие, примеры, Басманный суд, в который представители следствия обращаются в силу территориальной подсудности своих дел, де-факто превратился в структурное подразделение Следственного комитета, штампующее решения в его пользу чуть ли не конвейерным методом, но подавляющее большинство ходатайств обвиняемых оставляющее без удовлетворения вне зависимости от их позиции и содержания.

«Этот штамп «обвинительного уклона суда» формируется неспроста. На мой взгляд, улучшить качество рассмотрения дел и его сроки по любым делам могло бы законодательное закрепление принципа состязательности сторон, если наполнить этот принцип конкретным содержанием», – заявляла та же Ольга Солопова, признавая, что со стороны создается впечатление, будто Басманный суд помогает и поддерживает именно сторону обвинения.

Российские власти за последние годы потратили немало усилий для повышения качества работы судебной системы, последовательно отстаивая необходимость повышения ответственности судей за решения.

«Если под «басманным правосудием» понимается принятие несправедливых решений, любым судом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло и с этим нужно бороться мерами юридического реагирования», – заявлял в 2009 году президент России Дмитрий Медведев, сам имеющий юридическое образование.

Реформа системы судопроизводства, разработка проекта Кодекса об административном судопроизводстве, ряд других важных мер, инициированных и принятых властями, должны были улучшить ситуацию. Но раз за разом встречая в СМИ все новые истории об удивительных, а подчас и абсурдных решениях «басманного правосудия», мы можем только удивляться его живучести и неискоренимости.

Высшие руководители страны отмечают, что работу необходимо продолжать: «В обществе должно быть уважение к решениям суда, и многое зависит от вашей открытости и профессионализма, – говорил судьям президент Владимир Путин в ходе Всероссийского совещания судей 2016 года. – К сожалению, с правовой культурой в нашем обществе не все благополучно». «Считаю, что нужно и дальше двигаться в сторону повышения ответственности судей и большей прозрачности судопроизводства», – отмечал президент в рамках прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

Пока же вполне сложившаяся репутация Басманного суда закономерно приводит к недоверию россиян ко всей судебной системе. Более того, она способна оказывать влияние даже на международном уровне – решения российских судов нередко отменяются авторитетными зарубежными инстанциями под влиянием потока неоднозначных решений, принимаемых отечественной Фемидой. Возможно, судьям Басманного суда стоило бы выбрать какое-нибудь громкое дело и провести его образцово идеально, чтобы раз и навсегда избавиться от сомнительного штампа на имидже?

«Басманный суд – это наиболее известный российский суд, в котором часто ведутся громкие дела и принимаются решения, которые, к сожалению, иногда сложно комментировать с точки зрения закона. В других судах тоже зачастую принимаются неоднозначные решения, но там проходят менее известные процессы, поэтому можно сказать, что Басманный суд подает пример другим, и зачастую не самый лучший, – считает адвокат Даниил Хаймович. – Мне бы хотелось, чтобы Басманный суд был более адекватен в выносимых решениях и не забывал, что он существует и работает для граждан, а не наоборот».

Автор: Сергей Никаноров