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Улюкаев извинился перед россиянами в последнем слове в суде

13:00 7.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый во взятке, выступил в суде с последним словом.

Улюкаев, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда, напомнил, что в ходе процесса неоднократно говорил о своей невиновности и вновь хочет заявить об этом в последнем слове.

«Дело не содержит никаких доказательств моей причастности к взятке. Более того, они свидетельствуют, что против меня совершена чудовищная провокация», — сказал бывший министр.

«Я виновен в другом. На протяжении многих лет я служил гражданам России, кое-что удалось сделать на благо людей. Но сделано недостаточно», — заявил Улюкаев.

«Только сам попадая в беду, начинаешь понимать как тяжело живут люди. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами», — сказал министр, пообещав посвятить остаток жизни «отстаиванию интересов людей».

Алексей Улюкаев подозревается в получении взятки в размере 2 миллионов долларов наличными от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, взятку Улюкаев требовал за положительное заключение по сделке, в рамках которой «Роснефть» покупала акции «Башнефти».

Улюкаев свою вину категорически отрицает и просит вынести ему оправдательный приговор. Обвинение считает вину бывшего министра экономического развития доказанной и просит приговорить его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.

Приговор по делу Улюкаева суд, как ожидается, вынесет 15 декабря.

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 21:22
Гость: Парацельс

Бывают удачные моменты))) Сам фигею))
07.12.2017, 20:10
Гость: Крутой

То, что это провокация, было понятно с самого начала. Улюкаев не стал бы мараться из-за такой мелочи, как два миллиона долларов. И куда бы он их дел, тем более наличкой. Он ведь хорошо понимает, что два миллиона нала не так просто реализовать без подозрений. Если такие дела происходят, то по взаимному согласию, и Сечин должен сидеть, как взяткодатель.
07.12.2017, 20:05
Гость: Не

Ну мы так не договаривались! Разговор шел, что я сундучок с пивком до машины пронесу, а потом обратно... Физкультура так сказать. А тут, блин, срок светит. Невиноватый я, С. сам мне насильно сундучок впихнул!
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