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Комиссия Госдумы отказалась лишать мандата самого богатого депутата

10:14 7.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комиссия Госдумы по контролю за доходами не будет лишать мандата депутата от «Единой России» Андрея Палкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники комиссии и близкие к руководству фракции.

Палкина, задекларировавшего самый большой среди депутатов доход, подозревают в том, что он направляет официальные запросы «в личных интересах», что является нарушением закона.

По данным источников издания, на заседании комиссии, назначенном на 8 декабря, будет принято решение не лишать Палкина мандата. Однако, сообщили РБК два источника в «Единой России», к депутату «есть вопросы».

«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — сказал один из собеседников издания.

Андрей Палкин, пришедший в Госдуму в 2016 году, задекларировал доход за 2015 год в размере 1,5 миллиарда рублей. В 2016 году, согласно поданной Палкиным декларации, его доходы составили 678 миллионов рублей.

Палкин, основавший несколько строительных компаний, в начале 2017 года подал заявление о банкротстве. В марте была начата процедура реструктуризации его долгов.

По состоянию на тот момент, налоговая задолженность Палкина составляла 147 миллионов рублей.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2017, 15:33
Гость: Алекс

Своих не сдаём! Вперёд едросы!
07.12.2017, 15:27
Гость: ник

Конечно надо лишить!!!!!!!!!!!!
07.12.2017, 15:05
Гость: Гуманитарий

А чего удивляться, кого выбирали, то и получили.
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