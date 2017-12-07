Комиссия Госдумы отказалась лишать мандата самого богатого депутата
Комиссия Госдумы по контролю за доходами не будет лишать мандата депутата от «Единой России» Андрея Палкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники комиссии и близкие к руководству фракции.
Палкина, задекларировавшего самый большой среди депутатов доход, подозревают в том, что он направляет официальные запросы «в личных интересах», что является нарушением закона.
По данным источников издания, на заседании комиссии, назначенном на 8 декабря, будет принято решение не лишать Палкина мандата. Однако, сообщили РБК два источника в «Единой России», к депутату «есть вопросы».
«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — сказал один из собеседников издания.
Андрей Палкин, пришедший в Госдуму в 2016 году, задекларировал доход за 2015 год в размере 1,5 миллиарда рублей. В 2016 году, согласно поданной Палкиным декларации, его доходы составили 678 миллионов рублей.
Палкин, основавший несколько строительных компаний, в начале 2017 года подал заявление о банкротстве. В марте была начата процедура реструктуризации его долгов.
По состоянию на тот момент, налоговая задолженность Палкина составляла 147 миллионов рублей.