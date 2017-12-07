В Думе предложили сохранять рабочие места за военнослужащими по призыву

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, в котором предусматривается сохранение за гражданами, проходящими военную службу по призыву, прежних мест работы.

Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков. Они предлагают сохранять за гражданином рабочее место не только в период службы в армии, но и в течение трех месяцев после демобилизации, передает ТАСС.

Парламентарии пояснили, что в настоящее время данное право закреплено только за теми, кто работает в государственных компаниях. Они предлагают распространить его на работников частных компаний. По их словам, поводом для разработки законопроекта послужили многочисленные обращения призывников и демобилизованных граждан с жалобами на несправедливость в данном вопросе.

Депутаты считают, что принятие закона пойдет на пользу работе военкоматов, поскольку военнообязанные будут уверены в том, что после демобилизации у них не возникнет проблем с трудоустройством.

