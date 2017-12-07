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В Думе предложили сохранять рабочие места за военнослужащими по призыву

18:41 7.12.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, в котором предусматривается сохранение за гражданами, проходящими военную службу по призыву, прежних мест работы.

Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков. Они предлагают сохранять за гражданином рабочее место не только в период службы в армии, но и в течение трех месяцев после демобилизации, передает ТАСС.

Парламентарии пояснили, что в настоящее время данное право закреплено только за теми, кто работает в государственных компаниях. Они предлагают распространить его на работников частных компаний. По их словам, поводом для разработки законопроекта послужили многочисленные обращения призывников и демобилизованных граждан с жалобами на несправедливость в данном вопросе.

Депутаты считают, что принятие закона пойдет на пользу работе военкоматов, поскольку военнообязанные будут уверены в том, что после демобилизации у них не возникнет проблем с трудоустройством.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 19:43
Гость: ДМБ

Дух рано или поздно становится дембелем, а перед дембелем лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. В пожарные берут, и в милицию. Там курорты от профсоюза, бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками так и плачут по дембелю… Потому что дембеля больше в армию не берут.
07.12.2017, 19:13
Гость: Забота

В советское время за военнослужащими по призыву сохраняли очередь на квартиру,а с рабочими местами проблем не было.
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