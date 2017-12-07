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Жители кубанского хутора попросили построить дорогу на «тот свет»

21:22 7.12.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Жители хутора Свобода обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой решить проблему с дорогой к кладбищам.

В коллективном письме на имя главы региона они пояснили, что путь к двум кладбищам пролегает по полям местного сельхозпреприятия. В дождливую погоду его без трактора преодолеть невозможно – он необходим, чтобы дотащить катафалк до места захоронения. Идущей пешком похоронной процессии приходится еще тяжелее.

Письмо на имя губернатора подписали 60 человек. «Мы просим дороги на «тот свет» (к кладбищам х. Свобода) сделать хотя бы относительно цивилизованными дорогами в Вечность или запретить жителям хутора Свобода умирать в дождливую или ненастную погоду, потому что добраться к кладбищу очень затруднительно даже с помощью трактора», - цитирует послание «МК на Кубани».

Издание отмечает, что жители хутора пытаются добиться хорошей дороги в течение вот уже пяти лет. Обращения к многочисленным чиновникам остаются безрезультатными. Хуторянам рассказывают о том, что построить дорогу нельзя без предварительного межевания, а данная процедура усложняется тем, что земля находится в долевой собственности акционеров сельхозпредприятия. В итоге проблема остается нерешенной и по сей день.
 

Темы: Россия, Краснодарский край
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 09:34
Гость: Остап

Показывали как-то по телевизору жителей одного села. Возмущенно показывали пальцем на колодец:"Этот колодец построили сто лет назад! Почему власть его не отремонтирует?!" Сто лет назад люди сами, ничего не прося у царя, сделали колодец. Сто лет спустя их потомки не способны ни на что, только канючить у власти. Боже, как измельчал народ, всего за семьдесят лет коммунистического эксперимента.
08.12.2017, 09:32
Гость: КОЛХОЗНИК

проблемы индейцев шерифа не волнуют.так можно охарактеризовать отношение чиновников к народу/простому/.
07.12.2017, 22:56
Гость: Любой каприз

за ваши деньги.
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