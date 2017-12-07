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Суд отправил под арест главного криминалиста МВД

20:34 7.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Начальнику Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенанту Петру Гришину избрана мера персечения в виде заключения под стражу. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Под арестом Гришин пробудет до 5 февраля будущего года. Примечательно, что и защита генерала и сторона обвинения просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, однако их ходатайства были отклонены.

Ранее суд отправил под арест заместителя Гришина Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова.

Все трое являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупке оборудования для региональных экспертных подразделений МВД на сумму свыше 80 миллионов рублей. Виновными они себя не признают.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 09:26
Гость: А вы на каком уровне

коррупцию имеет ввиду? - на бытовом? - во Франции и в Германии на этом уровне ее нет, вы правы.
Но речь о идет о коррупции вообще, и Запад, здесь не отстает, хорошие ребята.
08.12.2017, 08:52
Гость: Кокто

Меньше брехни. Западные страны весьма разные. Смею свидетельствовать, что повсеместной коррупции во Франции не было и нет, редко встречающиеся случаи вызывают всеобщее осуждение населения . Постоянно работая с различными госорганами (особенно на местном уровне), бюрократию встречал (и довольно нередко), некую упертость и глупость -встречал, но со случаями вымогательства не сталкивался ни разу за много лет !
08.12.2017, 08:52
Гость: Мамба

На Западе тоже встречаются случаи коррупции, но по распостранённости явления сравнивать с Россией, как минимум, невежественно. Между нами - миры, как бы не хотелось кому-либо представить, что Россия ничем здесь не выделяется и коррупция есть везде. Она выделяется аховски. Уровень продажности и беззакония по западным меркам неслыханный.
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