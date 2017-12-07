Суд отправил под арест главного криминалиста МВД

Начальнику Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенанту Петру Гришину избрана мера персечения в виде заключения под стражу. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Под арестом Гришин пробудет до 5 февраля будущего года. Примечательно, что и защита генерала и сторона обвинения просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, однако их ходатайства были отклонены.

Ранее суд отправил под арест заместителя Гришина Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова.

Все трое являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупке оборудования для региональных экспертных подразделений МВД на сумму свыше 80 миллионов рублей. Виновными они себя не признают.

