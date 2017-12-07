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В Совете Федерации обсудят персональные санкции против руководства WADA

06:59 7.12.2017
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Россия рассмотрит возможность применения персональных санкций в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вопрос будет поднят 12 декабря на заседании в Совете Федерации, в котором примут участие спортсмены, парламентарии и дипломаты, пишут "Известия".

Председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов подчеркнул, что решение о созыве заседания приняли задолго до заявления МОКа о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

«Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение не про спорт», — заявил сенатор «Известиям».

При этом Климов подчеркнул, что большинство государств — членов WADA — страны НАТО. "Больше половины руководящего состава ВАДА - представители стран - членов военно-политического альянса НАТО, цель которого - борьба с Россией. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция", - отметил Климов.

Он не утверждает, что "каждый из них работает тайным агентом Североатлантического альянса, но на практике-то получается именно так". "Вчера от их действий пострадали наши дипломаты и СМИ-"иноагенты", а сегодня - олимпийцы. Всё это разные площадки, которые используются странами НАТО для того, чтобы отбросить Россию назад", - подчеркнул Климов.

Издание пишет, что вопрос о необходимости санкций против руководства ВАДА был поднят задолго до последних заявлений агентства и решения Международного олимпийского комитета. На заседании 12 декабря все предложения изучат подробнее.

"Рассмотрят вопрос и о персональных санкциях против руководителей ВАДА, и о прекращении финансирования организации", - отметил другой высокопоставленный источник издания.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 13:38
Гость: gvozd

такие как керимов ничего там обсуждать не могут.
совфед себя дискредитировал.
07.12.2017, 13:16
Гость: как

задолбали эти высокооплачиваемые, никому не нужные дяди и тети, только и умеющие, что щеки надувать. Разогнать к едрене фене и к станку поставить !
07.12.2017, 13:16
Гость: Контрразведчик

Отвечаю вам, "srha". Коба не посылал спортсменов на международные соревнования, потому что, у наших спортсменов была очень низкая подготовка, они были слабее и квалифицированных тренеров было мало. Сильные спортсмены у нас были в боксе, борьбе и в конькобежном спорте в то время. Коба не хотел позорить USSR и уже к 1952 году, "это отставание" было ликвидировано в основном, и мы на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки, выступили достойно. Вот "така" история.
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