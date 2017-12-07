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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

10:49 7.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Лидером среди российских регионов по размеру зарплат является Ямало-Ненецкий округ. К такому выводу пришли авторы исследования «Уровень и распределение зарплат в регионах России — 2017», подготовленного РИА Рейтинг (входит в МИА «Россия сегодня»).

Доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в Ямало-Ненецком округе превышает 23%. Медианная зарплата в этом регионе — 58,6 тысячи рублей (данные на апрель 2017 года).

На втором месте в списке регионов с самыми высокими зарплатами — Чукотский АО, где зарплату более 100 тысяч рублей получают 20,98% работников, а медианная зарплата — 57,2 тысячи рублей.

Москва, где 17% работающих получают более 100 тысяч рублей, заняла третье место. Медианная зарплата в Москве — 48,2 тысячи рублей.

Регионом с самыми низкими зарплатами, по данным авторов исследования, является Дагестан. В этой республике зарплаты от 100 тысяч рублей получает лишь 0,48% работающих, а медианная зарплата 13,6 тысячи рублей.

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц, и лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

Для исследования использовались данные Росстата о зарплатах в регионах. Зарплаты, включая медианную, указывались с учетом НДФЛ.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в России в сентябре 2017 года составила 38083 рубля, продемонстрировав рост на 7,5%. Реальная зарплата выросла за этот период на 4,3%.

 

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 15:28
Гость: НИ

нЕ знаю кто и как считал а я всегда имел зарплату как в Дагестане и в Сибири и на Урале.
07.12.2017, 12:03
Гость: Зоя

Надо обсуждать не "медианную зарплату", а МИНИМАЛЬНУЮ.
Голодают люди, получающие именно МИНИМАЛЬНУЮ зарплату.
А насчет МИНИМАЛЬНОЙ я даже и не знаю, сколько. Знаю только, что в Москве есть зарплаты 8 тысяч р. В провинции и того меньше.
07.12.2017, 11:09
Гость: Дейл

Это лишь означает, что в Дагестане самый большой процент черных зарплат в России.
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