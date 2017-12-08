За телефонный терроризм будут сажать в тюрьму на десять лет

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс с целью ужесточения наказания за телефонный терроризм.

В статью 207 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) добавят квалифицирующие признаки телефонного терроризма, за которые предлагается лишать свободы на срок до 10 лет. Самое тяжкое наказание депутаты прописали для телефонных "минеров", действия которых повлекли смерть человека или другие тяжкие последствия.

Если злоумышленник действовал "в целях дестабилизации деятельности органов власти", ему будет грозить от шести до восьми лет колонии. За сам факт заведомо ложного сообщения о теракте, стихийном бедствии или ином обстоятельстве, которое повлекло за собой массовую эвакуацию людей или причинило крупный ущерб, авторы законопроекта назначили от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает «Право.ру».

"Начиная с 11 сентября текущего года, страну захлестнула волна ложного телефонного терроризма. В Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты", – указывают авторы в пояснительной записке. Именно волна ложных звонков о "минировании" и стала причиной разработки законопроекта.

Законопроект направлен на пресечение так называемого "телефонного терроризма", принявшего в последнее время угрожающие масштабы. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются по своей сути тем же терроризмом, поскольку сеют страх и панику среди людей, создают опасность их гибели в процессе массовой эвакуации, дестабилизируют деятельность организаций и государственных учреждений, парализуют их работу и влекут причинение значительного имущественного вреда, рассказал автор законопроекта Павел Крашенинников.