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Чайка рассказал об ущербе от коррупционных преступлений в России

06:57 8.12.2017
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в стране за 2015-2017 годы превысил 148 миллиардов рублей.

"Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 миллиардов рублей", — сообщил он в интервью газете "Коммерсант".

По словам Чайки, добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Также было изъято и арестовано имущество коррупционеров на сумму более 78 миллиардов рублей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений, которые расследует в текущем году возглавляемое им ведомство, составил 10,3 миллиарда рублей.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
Источник: РИА Новости
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 14:47
Гость: Вий

Это что перед выборами так засуетились?
08.12.2017, 12:58
Гость: Петров И С

Это такая новая формация.Под неё и базу теоретическую подвели,только не опубликовали.Называется коррупциянизм. Социализм например нам построить удалось,говорят даже развитой.Многие до сих пор считают то время одним из лучших.
Сейчас некоторые где то там и кое где успешно строят коррупциянизм. Через время историки оценят какой тип коррупциянизма у них сейчас,развитой или развивающийся.Но успехи явные,даже можно сказать выдающиеся,во всех отраслях народнокоррупциянного хозяйства(НКХ).При коррупциянизме конечно же есть выборы и многопартийная,но только коррупционная система.Обязательно есть СМДЗ (средства массовой дезинформации и замалчивания).Жаль,что нет ни у какой из партий честного названия-коррупциянисстическая,члены которой,уходя в смертельный бой за бабло,или сражение за откат,или за свечной заводик,или..., могли бы гордо сказать: "считайте меня коррупциянистом". Или же в прессе прочитать заголовоки статей типа: "Глава либерально-коррупциянистов пообещал вымыть сапоги в таком то океане,при этом даже не за взятку"."Председатель справедливых коррупциянистов потребовал внести законопроект по золотым парашютам ибо в народнокоррупциянной армии(НКА) типа прыгал с подобным устройством,только вот не из золота.И при этом прыгать пришлось даже не за откаты и не за бабло.За что был понижен в звании до ефрейтора".Или так вот: "на новом образце партбилета единореспубликанцекоррупциядемократо будет написано коррупциянист-это звучит гордо ".
08.12.2017, 12:16
Гость: АГД

А боря титов предлагает амнистию ворам, воруйте и в - лондон!
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