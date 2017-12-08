В Госдуме предложили преподавать школьникам ПДД

Российский парламентарий Борис Чернышов выступил с инициативой введения в школах уроков безопасности на дорогах.

С этим предложением он обратился в Минобрнауки. Депутат пояснил, что сегодня школьники плохо знакомы с правилами дорожного движения и достаточно часто попадают в ДТП. В частности, за первые девять месяцев текущего года зафиксировано 12 тысяч дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.

Чернышов предлагает ввести дополнительные уроки по безопасности на дорогах с 1 по 8 классы. Вести их, по замыслу депутата, должны сотрудники ГИБДД. Тем более, что у ведомства есть методика преподавания, сообщает RT.

Коллега Чернышова депутат Вячеслав Лысаков идею поддержал. «Поскольку это будущие водители и пешеходы, им надо формировать законопослушное поведение с детства», сказал он.

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что ПДД школьникам следует преподавать не самостоятельным предметом, а в рамках ОБЖ. По ее словам, для отдельного предмета слишком мало информации.

Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, в свою очередь, отметил, что преподавание ПДД уже предусмотрено в рамках курса ОБЖ, но это не сертифицировано и оставляется на усмотрение учителя. В итоге обучение неэффективно.

«Мы поддерживаем любые инициативы и законопроекты, которые увеличивают количество часов изучения ПДД в школах», — заключил он.

