Метро придет в аэропорт «Внуково» уже через три-четыре года

Калининско-Солнцевская линия московского метро протянется вплоть до аэропорта «Внуково», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

По его словам в настоящий момент стартовало проектирование и и трассировка данного участка столичного метро. По прогнозам Бочкарева, за три-четыре года будут построены две станции и линия дотянется до «Внуково».

По всей вероятности станция будет наземной, так как будет необходимо интегрировать ее с уже существующей инфраструктурой аэропорта. Ранее сообщалось, что окончательного решения о том, будет ли новый участок желтой линии метро наземным или подземным, ее нет. Всего планируется разместить две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Планировалось, что метро во «Внуково» появится лишь после 2025 года.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», после которого и будет продлена линия до аэропорта «Внуково», планируется запустить весной 2018 года.