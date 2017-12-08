«Басманное правосудие» отмечает свое 15-летие

Д.Медведев: «Если под «басманным правосудием» понимается принятие несправедливых решений, любым судом в самых разных местах нашей страны, ...то это зло и с этим нужно бороться»

В 2018 году общественность отметит 15-летие Басманного суда Москвы, который в рекордно короткие сроки превратился из районного оплота Фемиды в общеройссийское «басманное правосудие»



Фото с сайта basmanny.msk.sudrf.ru

Разумеется, что день рождения суда - дата условная. Потому что на месте нынешнего Басманного районного суда существовал Бауманский районный суд города Москвы, а позже - уже Басманный межмуниципальный народный суд ЦАО г. Москвы. По иронии судьбы, несмотря на название и территориальную подсудность, двухэтажное здание постройки 1877 года расположено в соседнем Красносельском районе Центрального округа.

Однако все предшественники и предтечи Басманного суда не попадали в скандалы федерального масштаба. И самый громкий из них был в сентябре 2009 года, когда квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Басманного суда Елены Ярлыковой - из-за того, что она ("по ошибке"!) освободила из-под стражи в зале суда не того обвиняемого. Заслуги этой судьи в деле ЮКОСА, а так же в деле бывшего руководителя Главного следственного управления при Генпрокуратуре РФ Дмитрия Довгия не помогли,- слишком уж вопиющее нарушение профессионального долга!

Но сам факт того, что басманное правосудие могло кого-то освободить, а не посадить, являлся нонсенсом. Именно оно в лице судьи Натальи Дударь впервые в России применило статью 212.1 УК РФ, по которой на три года колонии осужден активист Ильдар Дадин - тот самый, который вышел на волю после решения Верховного суда, отменившего чрезмерные строгости Басманного.

Правда, судьба Дадина кажется куда более завидной, чем у бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. По воле "басманных" судей почти слепой человек, больной СПИДом, раком и туберкулезом, провел в СИЗО два с половиной года - с апреля 2006 по декабрь 2008 года. Кажется, после этого известный бард Тимур Шаов написал песню - "Закон Кулона не объявишь вне закона,- ну разве что через Басманный суд." (Закон Кулона - это закон сухого трения).

Аресты вообще слабое место Басманного суда. В 2010 году, например, он, без достаточных на то оснований, взял под стражу ни много ни мало следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре Андрея Гривцова. И только вмешательство апелляционной инстанции Мосгорсуда, как писал «Коммерсантъ», восстановило справедливость, вернув Гривцову свободу.

Понятно, что в делах ЮКОСа, Дадина, фигурантов Болотной площади проглядывала политическая составляющая. Но сегодня очевидно, что мифические выгоды от показушной жестокости суда никак не перевешивают репутационные потери всего российского правосудия, равно как и имиджа власти в целом. Что бы ни происходило, а всякий раз Басманный суд становится на сторону следствия.

Как пишет "Независимая газета", свежий пример «басманного правосудия» выглядит еще удивительнее – недавно судья ограничил сроки знакомства с материалами дела адвокату, на тот момент вообще не принимавшему участия в процессе. Следствие попросту проигнорировало факт расторжения договора с подзащитным, а Басманный суд занял сторону следствия. Других адвокатов по этому процессу также ограничили в сроках, фактически обязав читать по несколько тысяч страниц дела в день.

Как показывает этот и многие другие примеры, Басманный суд, в который представители следствия обращаются в силу территориальной подсудности своих дел, де-факто превратился в структурное подразделение Следственного комитета, штампующее решения в его пользу чуть ли не конвейерным методом, но подавляющее большинство ходатайств обвиняемых оставляющее без удовлетворения вне зависимости от их позиции и содержания.

Интересно, как такой вывод сочетается с позицией президента Путина?

«В обществе должно быть уважение к решениям суда, и многое зависит от вашей открытости и профессионализма, – говорил судьям президент Владимир Путин в ходе Всероссийского совещания судей 2016 года. – К сожалению, с правовой культурой в нашем обществе не все благополучно». «Считаю, что нужно и дальше двигаться в сторону повышения ответственности судей и большей прозрачности судопроизводства», – отмечал президент в рамках прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

Еще раньше, в 2009 году президент Медведев открыто называл басманное правосудие "злом": «Если под «басманным правосудием» понимается принятие несправедливых решений, любым судом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло и с этим нужно бороться мерами юридического реагирования».

Вопрос в том, когда же эта борьба со "злом" войдет в победную фазу? И какими способами избавить наше правосудие от дефиниции "басманное"?

Возможно, судьям Басманного суда стоило бы выбрать какое-нибудь громкое дело и провести его образцово идеально, чтобы навсегда избавиться от сомнительного пятна на имидже, предлагают юристы.

Возможно, что и вся система российского правосудия нуждается в более четких правилах состязательности сторон - чтобы мнение защиты учитывалось никак не меньше позиций обвинения.

Возможно, что Басманный суд стоит переименовать еще раз, чтобы начать новую историю с чистого листа.

Автор: Иван Петровский, Сергей Таранов